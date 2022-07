EN IMAGES - Plongée dans le temps avec Autrefois Challans, la Foire à l'ancienne de retour en centre-ville

Après deux années annulées sous leur forme habituelle en raison du coronavirus, les Foires à l'ancienne d'Autrefois Challans sont de retour en centre-ville. Pour le plus grand bonheur des bénévoles comme des visiteurs.

Toujours difficile à évaluer, mais la Foire, événement gratuit, attire des milliers de personnes à chaque rendez-vous. Dans ce bar, les serveurs jouent le jeu et portent la tenue des maraîchins.

A Challans (Vendée) ce jeudi 28 juillet, on a remonté le temps. Direction le début du 20e siècle. C'était la 2e Foire à l'ancienne de l'été. Les bénévoles déambulent dans les rues : il y a notamment des maraîchins, mais aussi des costumes et les robes des élégantes de la Belle époque. A retrouver aussi un défilé de vielles voitures, des jeux d'autrefois, des démonstrations autour des vieux métiers : fileuse, lavandière, maréchal-ferrant.

Cette année 2022 marque le retour en centre-ville de la Foire à l'ancienne. En 2020 et 2021, c'était à la ferme de la Terrière, siège de l'asso, et en mode restreint en raison du coronavirus. Mais c'est sans Léon, l'immense canard-toboggan, la mascotte de l'événement et chouchou des enfants. Il a été en quelque sorte rongé par la rouille après ces deux ans à l'abri, sans sortie.

Les deux prochaines Foires à l'ancienne de Challans auront lieu les jeudis 11 et 18 août. Il s'agit d'une manifestation gratuite, qui attire à chaque fois des milliers et des milliers de personnes.

Reportage ce jeudi midi à Challans. Copier

Noëlla, l'une des quatre salariés de l'association. Tenue et vélo d'époque obligatoires ! © Radio France - Céline Loizeau

Une fête aussi en musique. © Radio France - Céline Loizeau

De jeunes bénévoles en tenues Belle époque. Ils jouent les cousins de Paris venus en pays challandais pour un mariage. © Radio France - Céline Loizeau

Sur la Foire, les visiteurs qui le souhaitent peuvent s'habiller comme au début du siècle dernier. C'est la cas de Catherine avec sa robe et son chapeau noirs. © Radio France - Céline Loizeau

Jacky, bénévole de la première heure, dans le costume du préfet juste avant le défilé des officiels. © Radio France - Céline Loizeau

Sur la tête, une coiffe maraîchine. © Radio France - Céline Loizeau

Annick et...Annick ! , les lavandières. © Radio France - Céline Loizeau

Marcel Lucas, qui a contribué à la présence des artisans-boulangers sur la Foire en 1991, et Claude, bénévole lui depuis 2002. © Radio France - Céline Loizeau

Les chaussures de l'époque : les sabots. © Radio France - Céline Loizeau

Pas de volaille vivante cette année, grippe aviaire oblige. Les animaux sont en plastique. © Radio France - Céline Loizeau

Léon, le canard-toboggan mascotte des Foires absent; les enfants peuvent compter sur l'autre animal emblème du territoire : le poulet. Il s'appelle Noël. © Radio France - Céline Loizeau