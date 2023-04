EN IMAGES - Plongez dans l'univers "Des Vikings et des Normands" au Musée de Normandie

Du 1er avril au 1er octobre 2023, le musée de Normandie accueille la grande exposition « Des Vikings et des Normands - Imaginaires et représentations », un événement marqué par la présence de nombreuses œuvres dont 150 objets provenant de collections nationales et internationales (collections royales de Suède, musée national de Stockholm, musée d’Orsay, etc.). Les organisateurs travaillent d'arrache-pied depuis quasiment 3 ans pour préparer cette exposition.

Surfer sur l'imaginaire et le mythe des Vikings

Quel lien unit les peuples du nord et les paisibles habitants d’une région de France comme la Normandie ? Comment l’envahisseur barbare est-il devenu un ancêtre prestigieux ? Ce sera tout l'objet de cette expo unique et éphémère au Musée de Normandie. Mais surtout, le directeur, Jean-Marie Levesque, s'appuie sur un mythe, un fait, pour attirer les visiteurs : Les Normands sont, en partie, descendants des Vikings !

"Dire que les Normands sont descendants des Vikings. C'est à la fois vrai, puisqu'il y a une histoire qui est la fondation du duché de Normandie par des guerriers scandinaves. Mais c'est une toute petite minorité et en fait, la majorité de la population a toujours été une population indigène. Ce qu'il se passe, c'est qu'on a la construction d'une principauté, d'un État, avec une aristocratie mêlée d'éléments scandinaves qui devient une aristocratie dominante. Mais c'est plutôt cette aristocratie qui s'assimile à la population locale que le contraire. Il s'est passé bien des choses qui définissent notre territoire après les Vikings et tout ne vient pas des Vikings, mais ça fait partie de notre histoire, c'est incontestable."

Magnus Isaeus (1841-1890, dessinateur) bateau viking, décor central de table, Photo Kungl. Hovstaterna / The Royal Court, Sweden - Musée de Normandie

"On va comme ça remonter assez loin et essayer aussi de démêler un peu tous ces mots, tout ce vocabulaire, Le mot viking. D'où vient ce mot-là ? D'où vient cette construction ? Et qu'est-ce qu'un Normand également ? Est-ce qu'un Viking est un Normand ? On sait que les Vikings aujourd'hui sont partout*. Ils ont une notoriété universellement, au-delà des frontières", ajoute Charlotte Lescene, responsable médiation action culturelle au Musée de Normandie.