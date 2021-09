Plongez dans la nouvelle usine de chocolat bio d'Ethiquable à Fleurance

À vous les gourmands, les fans de chocolat noir, intense, faible en cacao, au caramel. Depuis le mois de février, Ethiquable a implanté son usine de fabrique de chocolat bio, c'est à Fleurance dans le Gers. L'entreprise est une SCOP, une société coopérative et participative, c'est-à-dire que seuls les salariés d'Ethiquable sont actionnaires de la boîte.

C'est ici que les tablettes sont emballées. © Radio France - Louis Fontaine

Elle soutient depuis 17 ans l'agriculture paysanne bio avec 80 coopératives de petits producteurs partenaires.

Objectif 10 000 tablettes

Avec la centaine de salariés sur le site de Fleurance, l'usine tourne à 7 000 tablettes par jour et espère avoisiner les 10 000 quand les nouveaux salariés seront parfaitement acclimatés aux machines.

C'est dans cette grande machine que les tablettes sont refroidies © Radio France - Louis Fontaine

Nos fèves de cacao viennent du Pérou, de Madagascar, du Brésil. Le label bio, on l'a sur le traitement de la fève sur le choix de nos producteurs - Rémi Roux, directeur Ethiquable Fleurance.

L'usine bientôt ouverte aux visiteurs

Plus qu'une simple usine de production, Ethiquable propose d'initier ses consommateurs au commerce équitable. Elle veut aussi informer le visiteur sur ce qu'il mange et c'est pourquoi, à partir du mois de janvier 2022, vous pourrez donc visiter cette usine et voir ainsi comment il fabrique ces tablettes.

"Souvent les gens ne savent pas d'où vient le café ou le chocolat qu'ils achètent. C'est souvent des mélanges. Ici, on revient à des origines pures, on veut faire découvrir aux consommateurs le vrai goût des produits. On a décidé d'ouvrir ce site de visite pour avoir le temps de convaincre les gens qui vont venir sur l'importance de la nourriture bio, l'importance de payer un prix plus juste, de faire du commerce équitable et donc d'acheter un cacao à des conditions plus juste, plus décentes, de façon à pérenniser la filière"

Et si après avoir visité l'usine vous voulez du chocolat, sachez qu'une boutique de chocolat de la franchise Ethiquable devrait ouvrir l'année prochaine à Fleurance.