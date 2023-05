EN IMAGES - Pour fêter ses 20 ans, le festival de La Gacilly met la nature à l'honneur

"La nature en héritage", c'est le thème cette année du festival de photographie de La Gacilly, qui célèbre son 20e anniversaire. Du 1er juin au 1er octobre, plus de 800 photographies sont exposées dans les rues du village du Morbihan. Chaque été, le festival à ciel ouvert et gratuit accueille plus de 300.000 visiteurs.

ⓘ Publicité

Cette année, le festival a décidé de mettre à l'honneur l'artiste brésilien Sebastião Salgado, un habitué des lieux. Il fait partie de la vingtaine de photographes invités, pour mettre en valeur la nature. "À l’heure où nous célébrons nos vingt ans d’existence, nous avons toujours cherché à faire prendre conscience, par la force de la photographie, de ce lien vital qui unit les Hommes à leur terre, écrit le commissaire des expositions, Cyril Drouhet. Nous sommes restés le réceptacle de la beauté d’une planète malmenée : pour continuer d’alerter sur les dangers qui nous guettent, pour réveiller nos consciences et garder intacte notre capacité d’émerveillement."

De l'Amazonie aux baobabs de Madagascar

Sebastião Salgado revient donc cette année à La Gacilly pour présenter sa nouvelle création, Amazônia. "Pendant six ans, il a sillonné cette région tropicale de son Brésil natal : la forêt, les cours d’eau, les montagnes, les derniers peuples indigènes qui vivent en harmonie sur ce « Paradis sur Terre », selon les mots du photographe", explique le commissaire des expositions du festival.

Dans la région, la pluie est si dense qu’elle donne à cette montagne de la chaîne de l’Imeri des airs de volcan. Municipalité de São Gabriel da Cachoeira, Territoire indigène Yanomami. État d’Amazonas, Brésil, 2018. - Sebastião Salgado

Sur le thème de la préservation des espaces naturels, on retrouve également les œuvres de Maxime Riché. L'artiste français s'est rendu à Paradise, en Californie, ville ravagée par les incendies de forêt.

Paradise - Maxime Riché

De son côté, la photographe américaine Beth Moon présente son exposition "L'immortalité des arbres". Pendant des années, elle a sillonné la planète à la rencontre des "géants de bois", des dragonniers de Socotra aux baobabs de Madagascar.

Des baobabs, série "L'immortalité des arbres" - Beth Moon

Des orangs-outans d'Indonésie aux profondeurs de l'océan

La biodiversité et sa protection sont également au cœur de plusieurs expositions cette année à La Gacilly. À travers notamment le travail d'Alain Schroeder. Le photographe est allé en Indonésie à la rencontre des orangs-outans, menacés d'extinction.

Selvi apprend à Otan, un mâle de 3 ans, à grimper aux arbres dans l'école forestière du centre de quarantaine SOCP, Nord de Sumatra, Indonésie.. - Alain Schroeder

David Doubilet présente lui au festival de La Gacilly ses plus beaux clichés de photographie sous-marine. Auteur de 12 livres et de plus de 70 articles dans le magazine National Geographic, il a notamment participé "à sensibiliser l’opinion publique sur plusieurs sujets comme la fragilisation de la banquise par l’accélération du réchauffement climatique ou encore, la très controversée chasse aux dauphins au Japon", souligne les organisateurs du festival.

Manchots papous et à jugulaire sur une banquise près de l'île Danko Antarctique - David Doubilet

Des pêcheurs de Lorient aux femmes du Kenya

Dans le cadre de la commande réalisée avec le soutien du Conseil départemental du Morbihan, Lorraine Turci a embarqué sur deux navires du port de pêche de Lorient. La photographe française donne à voir le quotidien de ceux qui vivent en mer.

Pêcheurs de Lorient, festival Photo La Gacilly pour le Conseil départemental du Morbihan - Lorraine Turci

Nadia Ferroukhui est elle allée à la découverte de sociétés matriarcales, de l'Inde au Kenya en passant par le Mexique. Des sociétés où certains pouvoirs clés sont aux mains des femmes. "Il existe une constante dans tous les groupes que la photographe a rencontrés : par l'exercice de leur pouvoir, les femmes prennent grand soin de garder ce juste équilibre en intégrant les hommes sans jamais les dominer", expliquent les organisateurs du festival.

Kenya Mount Kenya. La plupart des femmes de Tumai ont un passé compliqué. Toutes doivent mettre un terme à leur histoire personnelle avant d’intégrer le village. La doyenne Naliapou a été répudiée par son mari qui a épousé une femme beaucoup plus jeune. Ces villages sont une bénédiction, un refuge idéal. - Nadia Ferroukhi/Hans Lucas

Infos pratiques

Le festival de La Gacilly ouvre ses portes ce jeudi 1er juin jusqu'au dimanche 1er octobre inclus. Les 20 expositions sont gratuites et situées dans l'espace public, en extérieur. Selon les organisateurs, il vous faut prévoir au moins une journée pour tout découvrir. Un point Infos est disponible place de la Ferronnerie, où vous pourrez trouver le plan et le programme de cette 20e édition.

Pour l’ouverture du festival, un week-end spécial est organisé les 3 et 4 juin, en présence des photographes. Au menu : visite d'expositions, séance de dédicaces et conférences. Vous pouvez tout le programme sur le site internet du festival .

France Bleu Armorique sera en direct de La Gacilly ce mercredi 31 mai de 9h30 à 12h et de 16h à 18h.