EN IMAGES - Pour Halloween, petits et grands jouent à se faire peur au château de la Roche

Les petits monstres déguisés vont hanter les rues ce week-end, en quête de friandises ! A l'occasion d'Halloween, fête folklorique à la veille de la Toussaint, le château de la Roche à St-Priest-la-Roche (Loire) propose des spectacles jusqu'au 3 novembre. Le succès est tel que tout est déjà complet.

Serpents en bocaux et autres potions mystérieuses. © Radio France - Lauriane Havard

A la découverte d'un cabinet de curiosités

"Alors, est-ce que vous êtes prêts à entrer dans le cabinet de curiosités ?" "Ouuiiiiii" répondent tous en chœur les enfants, qui pénètrent dans l'une des pièces du château de la Roche. Dans cette pièce, au sol recouvert de tapis, sont exposés de drôles et d'étranges objets. C'est l'une des animations proposées cette année par le château de la Roche. "On a vu une malle de chasseur de vampires, une dent de Mammouth et une chauve-souris aussi !" s'exclame Nathan, déguisé en sorcier. Pendant près d'une heure, les enfants écoutent les histoires de ces objets, racontées par les comédiens. "Même, nous, adultes, on découvre des choses" ajoute Katherine, qui est venue accompagnée de sa fille Noéline.

La fameuse malle du chasseur de vampires ! © Radio France - Lauriane Havard

Les petits sorciers et sorcières attentifs à l'écoute des histoires. © Radio France - Lauriane Havard

Halloween, c'est devenu un rendez-vous incontournable, les gens appellent des semaines avant pour réserver !

Depuis près de dix ans, le château de la Roche propose des animations pour Halloween et il y a une montée en puissance constate Marie-Claire Farrouault, la responsable du château. "Halloween, c'est devenu un rendez-vous incontournable, les gens appellent des semaines avant pour réserver !". La preuve, toutes les séances sont complètes. Au départ, l'équipe du château organisait des animations seulement le soir d'Halloween, aujourd'hui les spectacles s'étalent sur une semaine, avec parfois dix à quinze séances par jour ! Pour ceux qui ont raté le coche cette fois, il faudra patienter jusqu'en 2022 pour fêter Halloween au château de la Roche