EN IMAGES - Pour la première fois, un tournage s'installe au château de Rastignac en Dordogne

Pour la première fois, le château de Rastignac est rempli d'accessoires et de caméras. Une équipe de 23 comédiens, réalisateurs et techniciens y tourne une partie du long-métrage "L'Autre Laurens". Une fiction réalisée par le Belge Claude Schmitz et où l'on retrouve notamment le comédien Olivier Rabourdin, qui a déjà joué dans "Des Hommes et des Dieux" ou encore "Taken".

Le château de Rastignac inspire le scénario du film

Le château de Rastignac n'a pas été choisi au hasard. Cette bâtisse, encore en ruine il y a quelques années, est connue pour être la copie de la Maison Blanche, à Washington aux Etats-Unis. En voyant une photo du château il y a cinq ans, le réalisateur a eu l'idée du scénario de cette fiction. Le film est un polar, l'histoire d'une enquête mêlant faux-semblants, fantasmes et trafic de stupéfiants.

L'équipe de tournage passe en tout une quinzaine de jours en Dordogne. Ils ont aussi tourné au château de Fleurac, à l'hôtel restaurant Tropicana de Douville et au Centre hospitalier de Lanmary à Antonne-et-Trigonant. Le tournage se termine fin octobre.

23 personnes composent l'équipe de tournage. © Radio France - Lise Roos-Weil

Les scènes sont essentiellement tournées en extérieur au château de Rastignac. © Radio France - Lise Roos-Weil

Les accessoires occupent une partie de la cour du château. © Radio France - Lise Roos-Weil