EN IMAGES - Premier défilé pour les chars du carnaval de Malemort - Brive !

Par Nicolas Blanzat, France Bleu Limousin

Ce mercredi, c'était carnaval à Malemort et Brive, en Corrèze, pour des centaines d'enfants venus avec leurs parents et grands-parents pour assister au défilé des onze chars tous plus beaux les uns que les autres. Une séance de rattrapage aura lieu dimanche.