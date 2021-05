EN IMAGES - Première répétition pour le son et lumière de Brebotte

Le son et lumière de Brebotte, dans le Territoire de Belfort, fait son retour cet été. La 34ème édition du spectacle n'avait pas eu lieu l'an dernier à cause de la pandémie. Près de 1000 personnes y assistent chaque année. 30 bénévoles se sont réunis pour la première répétition, ce lundi 24 mai.

"On est contents de reprendre, surtout que cette année on sera peut-être les seuls à avoir un spectacle comme ça dans le coin !" Patrick, habitant de Brebotte, est un fidèle du son et lumière. Il a été bénévole sur 23 des 34 éditions de l’événement, qui, pour la première fois l'an passé, a été annulé à cause de la pandémie de Covid.

Chaque année, le spectacle rassemble un millier de personnes dans le petit village du Territoire de Belfort. Ce sera les 22, 23 et 24 juillet prochain. Ce lundi 24 mai, 30 personnes ont assisté à la première répétition, l'une des plus importantes, celle où les rôles des figurants qui illustrent la bande sonore sont répartis. Le soir de la première représentation 80 bénévoles devraient être présents.

Renouer le contact

Et pour Patrice Vallat, vice-président de l'association "Vivre Ensemble", organisateur-metteur en scène-scénariste de l'évènement, il était important de reprendre le contact avec les bénévoles après un an d'absence : "Il y avait ce besoin de revivre des choses ensemble, pour revoir les gens au travers d'un projet et pour que tout ça puisse perdurer dans le temps pour nous c'était indispensable de repartir cette année sur une édition au risque sinon de démobiliser clairement les bénévoles et de se dire 'bah bon bah si on laisse encore passer un an ou deux, tout s'arrête' et nous notre souhait, c'est que tout continue en fait".

Clin d'oeil du destin, l'histoire de cette édition se déroule dans un contexte de pandémie en plein milieu du XIVème siècle, obligeant les bénévoles à porter des masques.

Disposition scénique du 34ème spectacle à Brebotte. © Radio France - Thomas Vichard

Les rôles ont été répartis lors de cette première répétition © Radio France - Thomas Vichard