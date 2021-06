EN IMAGES - Déconfinement : près du Mans, le parc Papéa rouvre avec une nouvelle grande roue

Le parc d'attractions Papéa, à Yvré-l’Évêque, à l'est du Mans, s'est déconfiné, ce samedi 12 juin. Après des mois de fermeture liés au Covid-19, cette réouverture est spéciale puisque le parc fête ses 50 ans. Un anniversaire célébré par l'arrivée d'une grande roue.

Les montagnes russes et les carrousels ont repris du service à Papéa, ce samedi. Le parc d'attractions d'Yvré-l’Évêque, à l'est du Mans, a rouvert après plusieurs mois de fermeture à cause de l'épidémie de coronavirus. Papéa fête, cette année,son 50ème anniversaire. Pour marquer son demi-siècle, une grande roue a été installée. Le parc a déboursé 800 000 euros pour l'installation de ce nouveau manège.

Anouchka et Nicolas ont embarqué dans une des nacelles colorées avec leurs deux filles, Linange, 10 ans et Calissandre, 8 ans. "On voit tout, même le bateau de pirates", s'émerveille la cadette. Personne n'a eu le vertige, la nacelle n'a même pas tangué arrivée en haut, à 30 mètres du sol. La maman était ravie : "C'était capital de profiter de la réouverture, c'était notre premier objectif."

Calisandre, 8 ans, et Linange, 10 ans, n'ont même pas eu le vertige en haut de la grande roue. Leurs parents, Nicolas et Anouchka, non plus. © Radio France - Clémentine Sabrié

Pas d'attente aux manèges ni aux restaurants

Comme cette petite famille, des centaines de visiteurs ont fait le déplacement pour la réouverture. C'est le cas de Céline et Sandrine, deux amies venues avec leur famille respective. Les deux mamans ont fait le Flume, une montagne russe avec de l'eau. "Il n'y a personne, on ne fait pas la queue aux manèges, c'est nickel", décrit Céline. Elles ont continué avec la grande roue.

La grande roue offre une belle vue sur le par d'attractions Papéa. © Radio France - Clémentine Sabrié

Fouad, 17 ans, et ses amis ont enchaîné plusieurs fois d'affilée le Cyclone, un disque qui tourne, se balance, et monte jusqu'à 34 mètres - la tête en bas. "La première fois c'était compliqué parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait des manèges", souligne l'adolescent.

Le Cyclone est rempli presque à chaque tour, ce samedi, à Papéa. © Radio France - Clémentine Sabrié

Il y a un peu de monde dans les allées du parc, ce samedi, mais pas de quoi remplir la jauge fixée à 5000 personnes. "Ça reste bien plus faible que ce qu'on peut faire en juillet ou en août. Pendant la haute saison, on a bien plus de monde. C'est pour ça qu'on demande aux gens de privilégier les weekends de juin", explique le directeur de Papéa, Florian Sacreste.

Il y a moins d'attente pour les manèges, mais aussi pour les points de restauration. Ils ont rouvert avec la même jauge que les restaurants : terrasse complète et salle à moitié remplie.