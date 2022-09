EN IMAGES - Quai M : la nouvelle salle des musiques actuelles ouvre à La Roche-sur-Yon

Le bâtiment ne passe pas inaperçu. Construit derrière la gare en venant du centre-ville, Quai M est la nouvelle salle des musiques actuelles de La Roche-sur-Yon. En lieu et place de Fuzz'yon le bâtiment au toit plissé était très attendu par les amateurs de concerts. "C'est un événement, il y a un symbole au sortir du Covid" - se réjouit David Bély vice président chargé des loisirs à l'agglomération yonnaise- "c'est aussi le symbole d'une vie culturelle qui reprend et l'un des objectifs est de permettre à plus de personnes au-delà de La Roche-sur-Yon d'accéder à la qualité de ce qui était proposé".

Quai M a coûté 7,8 millions d'euros et propose 2 salles de concerts de 874 et 198 places, et 5 studios de répétition et d'enregistrement. Entre la gare d'un côté et les habitations de l'autre l'acoustique du bâtiment a dû être bien étudiée détaille l'architecte Chloé Bodart: "C'est un bâtiment constitué d'un socle en béton et d'un fil rouge coloré (...) On a travaillé sur le béton, un matériau qui devient rare utilisé là où c'était nécessaire dans les salles de diffusion, et dans les autres espaces des grandes charpentes en bois et des éléments en verre très lumineux, très en dialogue avec la ville".

A partir de ce vendredi soir 19h30 et tout ce week-end des concerts gratuits permettront au public de découvrir les salles. Meute donnera un concert vendredi 16 septembre et Deluxe mercredi 5 octobre.

Reportage: visite guidée de Quai M Copier

L'architecte Chloé Bodart explique l'alliance de bois et de béton de Quai M Copier

La grande salle de quai M peut accueillir 874 personnes debout avec le balcon © Radio France - Yves-René Tapon

Le balcon en bois de la grande salle de Quai M © Radio France - Yves-René Tapon

La salle club peut recevoir 198 personnes debout © Radio France - Yves-René Tapon

L'espace de restauration de Quai M avec vue sur la ville et la gare de La Roche-sur-Yon © Radio France - Yves-René Tapon