EN IMAGES - Rassemblement de nains de jardin insolites à Bréal-sous-Montfort

C'est un rassemblement pas comme les autres qui est organisé ce week-end à Bréal-sous-Montfort, près de Rennes. Un millier de nains de jardins ont envahi les jardins de Brocéliande. Pas de traditionnels chapeaux rouges et barbe blanche, ces statuettes en terre cuite d'une vingtaine de centimètres représentent tout type de personnage : de Spiderman à Harry Potter, en passant par l'incontournable Bigoudène de Bretagne. Les nains peints à l'acrylique sont disséminés un peu partout dans le jardin et regroupés dans des univers, qui attirent à la fois les adultes et les enfants.

Invasion de nains de jardin colorés

Jusqu'à ce dimanche, les jardins de Brocéliande sont remplie de nains de jardins, de toutes les couleurs. Ils sont regroupés par thème, comme celui du cinéma par exemple. Alexandre, 6 ans, essaie de découvrir quel personnage se cache derrière chaque nain. "Marsupilami, un Zorro, deux Batman, Spiderman, Hulk, Dark Vador et y'en a, je ne sais plus leur nom", énumère-t-il. À ses côtés, sa maman, Agnès, est également sous le charme. "Ça utilise des techniques différentes, il y a les résines là-bas qui sont sympas, il n'y a pas juste des petits plâtres peints, il y a autre chose : c'est ça qui est intéressant", décrit la mère de famille, originaire de Mordelles, en Ille-et-Vilaine.

Parmi les nains préférés des enfants : Batman et Spiderman. © Radio France - Maïwenn Bordron

Les nains ont tous le même gabarit, ils font 20 centimètres mais ont été sculptés avec des formes différentes. Des accessoires ont également été ajoutés, comme des plumes, des paillettes. Gabin, 10 ans, est attiré par ces nains de jardin pas comme les autres. "Moi ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont rigolos, ils sont tout petits et ils sont jolis", explique-t-il, le sourire aux lèvres.

Mickael lui est venu sans enfant. Il a fait plus d'une heure de route depuis Saint Brieuc. Mais le trajet valait le coup. "C'est assez dingue ce qu'ils arrivent à faire avec de la terre, c'est vraiment spectaculaire", se réjouit-il, avec son appareil photo à la main.

C'est un retour en enfance, moi je m'éclate.

Mickael, 33 ans, qui a fait le trajet depuis Saint-Brieuc pour voir le rassemblement de nains de jardin

Chaque année, les visiteurs peuvent normalement créer leur propre nain sur un thème. Les nains de jardin sont ensuite exposés l'année suivante dans les jardins de Brocéliande. Mais cette année, les ateliers n'ont pas pu être organisés avec le Covid-19.

Beaucoup de couleurs dans les jardins de Brocéliande pour attirer l'oeil des visiteurs. © Radio France - Maïwenn Bordron