EN IMAGES - (Re)découverte de l'église Saint-Laurent de Parthenay restaurée lors des journées du patrimoine

Le patrimoine à l'honneur tout ce week-end dans le Poitou. Il y a bien eu quelques annulations à cause du coronavirus pour cette 37e édition des journées du patrimoine. Impossible par exemple cette année de visiter la préfecture ou le Département de la Vienne. Mais de nombreux lieux ont donc ouvert leurs portes comme l'église Saint-Laurent de Parthenay dont la restauration touche bientôt à sa fin, six ans après les dégâts causés par l'incendie de la crèche de Noël.

Les peintures du XIXe siècle ont retrouvé leurs couleurs © Radio France - Noémie Guillotin

Il y a un peu plus de contraintes mais on commence à être habitué

Des journées du patrimoine dans le respect des gestes barrière. "Il y a un peu plus de contraintes avec la distanciation, le masque et le gel hydroalcoolique mais on commence maintenant à être habitué à tout cela", note Emilie Birot, guide conférencière du pays d'art et d'histoire de Parthenay-Gâtine. Trois visites d'une heure ont été organisées pour qu'il n'y ait pas trop de monde en même temps.

L'orgue a été déplacé dans son état originel et déplacé © Radio France - Noémie Guillotin

Même si Jeanne-Marie dit qu'elle "n'entend pas tout" avec le masque de la guide, cette retraitée est ravie que les journées du patrimoine aient pu se maintenir. "Je vais tous les ans quelque part. Il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas sur l'église Saint-Laurent de Parthenay".

L'incendie a permis de redécouvrir l'église, les gens ne la reconnaissent presque pas

La restauration de l'édifice sera achevée dans quelques mois. Des échafaudages sont encore visibles uniquement à l'extérieur. "L'incendie a permis de redécouvrir l'église, les gens ne la reconnaissent presque pas", indique Maria Cavailles, conservateur des antiquités et des objets d'art pour le département des Deux-Sèvres.

L'orgue a été restauré dans son état originel et déplacé. Les décors peints ont retrouvé leurs couleurs. Les vitraux nettoyés, il y a beaucoup plus de luminosité. Dernière restauration que les visiteurs des journées du patrimoine ont pu admirer, le tabernacle en bois doré du 17e siècle qui a fait son retour dans l'église il y a quelques jours.