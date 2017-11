EN IMAGES - Record de fréquentation, malgré la pluie, pour le 10ème Ekiden de Châteauroux

Encore une belle édition pour l’#Ekiden36 à #Châteauroux. Du sport, des rires, du plaisir ! Toutes les photos > https://t.co/Iny44uxyKA Bravo et merci aux organisateurs, aux coureurs, au public et aux services de la Ville. #Sport#Course 🏃🏼‍♂️⏱🏃🏻‍♀️ pic.twitter.com/mj8AymRX29