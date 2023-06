EN IMAGES - Reims au rythme des Fêtes Johanniques

Retour au Moyen-Âge dans les rues de Reims pour les Fêtes Johanniques. Ce week-end du 3 et 4 juin, la Cathédrale Notre-Dame et la Basilique Saint-Remi accueillent 120 exposants venus partager leur passion d'une autre époque. Les organisateurs espèrent 200.000 visiteurs.

Atelier taille de pierre pendant les Fêtes Johanniques à Reims © Radio France - Etienne Cholez

Parmi les animations les plus populaires, il y a le béhourd. C'est un sport de combat en tenue de chevalier. L'armure peut peser jusqu'à 30kg ! Mais un autre atelier attire aussi de nombreux curieux : la taille de pierre. Pour pouvoir graver une lettre de l'alphabet dans un carreau de calcaire, vous devez vous inscrire sur un petit carnet de rendez-vous posé juste devant la tente des tailleurs de pierre.

Des personnages mystérieux montés sur de grandes échasses © Radio France - Etienne Cholez

Tous les exposants sont en tenue moyenâgeuse durant les Fêtes Johanniques à Reims © Radio France - Etienne Cholez

Devant ses stands de boissons et de nourritures ont trouvent aussi de longues files d'attente. Notamment devant les pâtisseries de "Croquez l'histoire". Ce stand se trouve juste derrière la Cathédrale de Reims. Patrick, le patron, cherche des gâteaux oubliés pour les refaire et les vendre aujourd'hui. La recette de sa pâtisserie la plus ancienne date de Toutankhamon, soit environ -1330 ans avant JC.