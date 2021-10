EN IMAGES : retour de la "Grande Marche Lorraine", dans un petit format

L'événement avait manqué aux randonneurs de la région : après deux ans d'absence pour cause de Covid, la "Grande Marche Lorraine" a repris ses droits ce samedi. Organisée par l'association "Nancy-Metz à la marche", la randonnée a changé de format et de date pour revenir le plus tôt possible.

33 kilomètres, en automne

Les premiers marcheurs sont partis aux alentours de 7 heures ce matin, de Montauville, direction le plan d'eau de Metz. Ils étaient plus de 500 à partir, pour 33 kilomètres de randonnée. Le format a été raccourci pour cette reprise.

Le format raccourci a permis à cette famille de se lancer. © Radio France - Jules Hauss

Historiquement, la marche se déroule au début du mois de mai. Pour anticiper son retour, les organisateurs ont donc choisi de l'organiser dès ce mois d'octobre. "Ca nous permet de découvrir les chemins avec une autre lumière et d'autres couleurs", s'est réjouie Véronique, au stand de ravitaillement de Novéant.

Corinne et Esther découvraient cette randonnée. Elles envisagent de la refaire en courant au mois de mai © Radio France - Jules Hauss

"Ca fait du bien de revenir. Il y a bien des marches dans les villages, mais elles dépassent rarement les 20 kilomètres. 33 kilomètres, ça commence à être bien", abonde Charlie accompagné de "ses drôles de dames" (voir photo de couverture). Il a hâte cependant de retrouver le format original, de 66 kilomètres.

L'équipe du troisième et dernier ravitaillement, à Jouy-aux-Arches © Radio France - Jules Hauss

Parmi les randonneurs du jour, de nombreux novices, attirés par le format raccourci cette année. "On y va tranquille, on marche, on discute... et on mange. On a prévu des croque-monsieur, qu'on fait chauffer au soleil" se marre Christelle, venue avec son mari, sa sœur et son beau-frère.

Frédérique et Anne comptent les derniers kilomètres avant l'arrivée. Plus que huit. © Radio France - Jules Hauss

On compte aussi beaucoup d'habitués, comme Jean-Marcel, qui en est à sa 20ème édition : "Je ne pense pas pouvoir en faire 20 de plus, sauf peut être en fauteuil roulant".

L'équipe médicale a été beaucoup moins sollicitée que les autres années © Radio France - Jules Hauss

Le format réduit a en tout cas permis de réduire les bobos selon l'équipe médicale. Seulement six personnes ont été accompagnées à l'arrivée en voiture... contre une centaine lors des éditions précédentes.