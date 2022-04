EN IMAGES - Un "génie" qui "laisse un immense vide" : l'hommage national chargé d'émotion à Michel Bouquet

L'hommage national rendu à Michel Bouquet, ce mercredi aux Invalides, a été touchant et très émouvant. Plusieurs centaines de personnes ont assisté aux prises de paroles d'Emmanuel Macron, mais aussi de Muriel Robin ou de Fabrice Luchini. Revivez les moments forts de cet hommage.

Pierre Arditi, Muriel Robin et Fabrice Luchini devant le portrait de Michel Bouquet, ce mercredi aux invalides à Paris.

Un hommage national rempli d'émotion, pour un "monstre sacré" qui laisse "un vide immense". La cérémonie en hommage à Michel Bouquet s'est déroulée ce mercredi aux Invalides à Paris, en présence du président de la République tout juste réélu, Emmanuel Macron, qui a prononcé l'éloge funèbre. La famille et les proches du comédien décédé le 13 avril à l'âge de 96 ans étaient présents.

Les comédiens Fabrice Luchini, Muriel Robin, son ancienne élève au Conservatoire, et Pierre Arditi ont notamment pris la parole pour lui adresser leurs pensées émues. Emmanuel Macron a salué un "monstre sacré" qui a "régné sur le théâtre".

Emmanuel Macron salue "un monstre sacré" qui a "régné sur le théâtre"

Emmanuel Macron a prononcé l'éloge funèbre du comédien. "Il aura brûlé les planches et crevé l'écran 70 années durant. Michel Bouquet a régné sur le théâtre en monstre sacré", a salué le président réélu.

"Entré en théâtre comme on entre en religion", Michel Bouquet était "la conscience intraitable de la France"

"Michel Bouquet a fait vivre le théâtre européen du XXe siècle", a également salué Emmanuel Macron, parlant d'un comédien "entré en théâtre comme on entre en religion". "Il fut durant des décennies ce soleil noir du cinéma français", a poursuivi le président, rappelant ces "rôles d'infâmes de pure composition pour cet homme si doux." Michel Bouquet "scrutait nos failles, sondait nos fureurs, démasquait nos contradictions et débusquait nos bassesses, il fouillait au fond de nos âmes pour faire tout remonter", a dit Emmanuel Macron.

Il était selon le chef de l'Etat "la conscience intraitable de la France, parce que toujours vraie". "Il n'avait besoin que d'être là pour captiver", a-t-il conclu, insistant sur son rôle de maître auprès de plusieurs générations de comédiens. "Tous portent aujourd'hui une part de cet héritage qu'à leur tour, ils transmettront".

Le président a également déposé, à la fin de la cérémonie, une rose blanche au pied du portrait de Michel Bouquet.

"Monsieur Bouquet, vous m'avez sans doute empêchée de mourir", salue Muriel Robin

L'humoriste et comédienne Muriel Robin a rendu un hommage très ému à Michel Bouquet, qui a été son professeur au Conservatoire. "Monsieur Bouquet, je vous le dis sans emphase, vous m'avez sans doute empêchée de mourir et plus encore donner à vivre", a-t-elle salué, la gorge serrée. "Avant de croiser votre chemin, je ne m'étais jamais tenu aussi près de pareille intelligence", a-t-elle raconté.

Fabrice Luchini salue "un génie" qui laisse "un immense vide"

En prenant la parole, Fabrice Luchini s'est à son tour adressé à Michel Bouquet : "Ta disparition va laisser un immense vide dans cette famille d'acteurs dont tu étais le représentant le plus singulier", a déclaré le comédien. "Tu étais un génie, ma fascination pour toi a été immédiate", a-t-il poursuivi. Il a aussi insisté sur la "voix unique, la diction, la drôlerie" de Michel Bouquet.

Pierre Arditi salue un acteur si "impressionnant et si fragile"

Pierre Arditi a également pris la parole pour rendre hommage à l'acteur. "Je n'avais jamais croisé auparavant un acteur aussi impressionnant et si fragile", a déclaré le comédien.

Quelle vie, quelle légende, quelle carrière ! - Francis Huster

Le comédien Francis Huster, qui a assisté à l'hommage, a tenu à saluer Michel Bouquet en ce "jour de joie, parce quelle vie, quelle légende, quelle carrière !"

Un monstre du théâtre et du cinéma

Michel Bouquet s'est éteint le 13 avril après plus de 75 ans de carrière. Monstre sacré du théâtre, il avait aussi marqué le cinéma en incarnant un étonnant Mitterrand au soir de sa vie dans "Le Promeneur du Champ-de-Mars", de Robert Guédiguian (2005). Ce rôle lui a valu le César du meilleur acteur, après celui reçu quelques années auparavant pour le film d'Anne Fontaine "Comment j'ai tué mon père" (2002). A l'écran, il aura aussi incarné des personnages secrets dans les films de Claude Chabrol ("La femme infidèle" en 1969, "Poulet au vinaigre" en 1985), joué sous la direction de François Truffaut ("La mariée était en noir" en 1967, et "La Sirène du Mississippi" en 1968) et été un magistral Javert, l'inspecteur pourchassant Jean Valjean dans "Les Misérables" de Robert Hossein (1982).