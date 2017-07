EN IMAGES - Sur la route de la 16e étape du Tour de France entre le Puy-en-Velay et Romans-sur-Isère

Après deux jours passés en Haute-Loire, dont un de repos, le Tour de France et sa caravane sont repartis du Puy-en-Velay ce mardi direction Romans-sur-Isère pour la 16e étape. Une journée sous le soleil avec un public nombreux massé au départ, à l'arrivée mais aussi sur l'ensemble du parcours.

Du soleil, la caravane, de l'ambiance, tout était réuni ce mardi pour que cette 16e étape du Tour de France soit une réussite. Le peloton, qui a profité d'une journée de repos en Haute-Loire avant la dernière semaine de course, est reparti ce mardi du Puy-en-Velay direction Romans-sur-Isère. Une étape de 165 kms sur les routes de la Haute-Loire, de l'Ardèche et de la Drôme où le public était massé ce mardi et qui a vu la victoire de l'Australien Michael Matthew. Retour en images sur cette journée au Puy sur la ligne de départ, à Saint-Bonnet-le-Froid où l'on a confectionné une tarte géante aux fruits rouges pour l'occasion mais aussi à Tain l'Hermitage et à Romans-sur-Isère.

A Saint-Bonnet-Le-Froid on a préparé une tarte géante aux fruits rouges pour les spectateurs du Tour ce mardi.

Christian Prudhomme, le directeur du Tour était là pour réceptionné les fruits rouges des Monts du Velay.

