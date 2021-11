EN IMAGES : retour sur la 30e édition du festival du film de Sarlat

Après la 30e édition du festival du film de Sarlat qui s'est déroulé du 9 au 13 novembre dernier, retour en images sur cette édition anniversaire.

Près de 600 lycéens et leurs professeurs, une cinquantaine de films, et des dizaines et des dizaines de bénévoles, le festival du film de Sarlat s'est terminé ce samedi 13 novembre avec l'annonce du palmarès.

à lire aussi Festival du film de Sarlat : le palmarès de la 30ème édition

Huit films étaient en compétition officielle, à chaque fois, les équipes sont venues à la rencontre des spectateurs et sur le plateau de France Bleu Périgord.