EN IMAGES : retour sur la première journée du festival du film de Sarlat avec Gad Elmaleh

Jusqu'à ce samedi 12 novembre, Sarlat vit au rythme du festival du film. Les comédiens, les réalisateurs et les équipes sont à Sarlat pour présenter leur film et rencontrer le public périgourdin et les près de 600 lycéens option cinéma.

Le prochain film de Gad Elmaleh sort partout en France le 16 novembre. © Radio France - Charlotte Jousserand La 31e édition du festival du film de Sarlat a démarré ce mardi 8 novembre en Périgord Noir. Le festival retrouve un nouveau souffle après deux éditions marquées par la crise sanitaire. Les salles de cinéma en France n'ont pas encore totalement retrouvé tout leur public "on est encore à -20, -30% de fréquentation" mais l'évènement attire explique Arnaud Vialle, le gérant du Rex. ⓘ Publicité Ce mardi, déjà plus de 4.500 billets d'entrée avaient été vendues. Les salles étaient pleines pour l'avant-première de "Reste un peu" le deuxième film de Gad Elmaleh. L'humoriste était l'invité exceptionnel de France Bleu Périgord pendant l'émission réalisée en direct depuis le hall du cinéma le Rex à Sarlat. Gad Elmaleh a ouvert la 31e édition avec son deuxième film en tant que réalisateur et acteur "Reste un peu" © Radio France - Charlotte Jousserand Près de 600 lycéens participent au festival en même temps que le public périgourdin © Radio France - Charlotte Jousserand Christelle Oscar, directrice artistique du festival a choisi les films présentés jusqu'à samedi © Radio France - Charlotte Jousserand Les près de 600 lycéens viennent de toute la France mais aussi du lycée canadien d'Ottawa © Radio France - Charlotte Jousserand 4.500 places avaient déjà été vendues pour le premier jour du festival selon Arnaud Vialle, gérant du Rex © Radio France - Charlotte Jousserand Jean-Raymond Garcia est venu présenter un film qu'il co-produit "Ashkal", il travaille actuellement sur documentaire sur les Dalton © Radio France - Charlotte Jousserand À lire aussi Festival du film de Sarlat : quand voir José Garcia, Roschdy Zem ou Cécile de France en Dordogne ?