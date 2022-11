EN IMAGES : retour sur la troisième journée au festival du film de Sarlat avec Cécile de France

Deux premiers films sont dans la sélection officielle de cette 31e édition du festival du film de Sarlat : Les Pires de Romane Guéret et de Lise Akoka et La Passagère d'Héloïse Pelloquet avec Cécile de France, Félix Lefebvre, Grégoire Monsaingeon.

La Passagère d'Héloïse Pelloquet

Une grande partie du casting de la Passagère et sa réalisatrice sont venus présenter le film au festival du film de Sarlat. Ce film raconte l'histoire d'amour entre une femme de 45 ans, interprétée par Cécile de France, et son apprenti Maxence, joué par Félix Lefebvre, âgé d'une vingtaine d'années.

Cécile de France joue le rôle de Chiara dans ce film diffusé à partir du 14 décembre partout en France. © Radio France - Charlotte Jousserand

Félix Lefebvre joue le rôle de Maxence, il a notamment joué dans été 85 de François Ozon © Radio France - Charlotte Jousserand

Héloïse Pelloquet la réalisatrice a envoyé le script à Cécile de France pour interpréter le rôle de Chiara © Radio France - Charlotte Jousserand

Les Pires de Romane Guéret et Lise Akoka

Romane Guéret, la co-réalisatrice des Pires était à Sarlat. Elle était déjà venue présenter un court-métrage "Chasse Royale" avec Lisa Akoka au festival de Sarlat. Leur premier film a déjà remporté le prix un certain regard à Cannes et le Valois de Diamant au festival du film d'Angoulême. Il vient d'être sélectionné pour le prix Delluc. Dans ce film, les deux réalisatrices s'inspirent de leur expérience dans les castings sauvages pour raconter un tournage avec des enfants et des ados dans une cité de Boulogne-sur-mer.

Romane Guéret, co-réalisatrice du film les Pires avec Lise Akoka © Radio France - Charlotte Jousserand

Des ateliers avec notamment un ingénieur du son

Les près de 600 lycéens qui participent au festival sont soit en option cinéma ou bien en spécialité cinéma. Pendant cette semaine de festival, ils assistent à des ateliers dirigés par des professionnels du cinéma comme Boris Chapelle, ingénieur du son, spécialisé dans le montage des films.