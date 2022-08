EN IMAGES - Retour sur le deuxième jour du V and B Fest' à Château-Gontier-sur-Mayenne

On a dansé et chanté jusqu'au bout de la nuit ce samedi pour le deuxième jour du V and B Fest' au domaine de la Maroutière de Château-Gontier-sur-Mayenne. Lily Wood and the Prick, Danakil et surtout Orelsan ont enflammé le public après une première journée réussie malgré quelques couacs. On revient en images sur ce deuxième jour où le public a vibré devant Orelsan.

Il y avait encore du monde ce samedi pour le deuxième jour du V and B Fest'. © Radio France - Alexandre Frémont

Il y avait encore du monde ce samedi pour le deuxième jour du V and B Fest'. © Radio France - Alexandre Frémont

Il y avait encore du monde ce samedi pour le deuxième jour du V and B Fest'. © Radio France - Alexandre Frémont

Le groupe Danakil était sur scène juste avant Orelsan. © Radio France - Alexandre Frémont

Le groupe Danakil était sur scène juste avant Orelsan. © Radio France - Alexandre Frémont

Des animations étaient également proposées dans les allées du festival, comme des performances de danseurs. © Radio France - Alexandre Frémont

Des animations étaient également proposées dans les allées du festival, comme des performances de danseurs. © Radio France - Alexandre Frémont

C'est ensuite le chanteur Orelsan qui a fait bouger la foule. © Radio France - Alexandre Frémont

C'est ensuite le chanteur Orelsan qui a fait bouger la foule. © Radio France - Alexandre Frémont

C'est ensuite le chanteur Orelsan qui a fait bouger la foule. © Radio France - Alexandre Frémont