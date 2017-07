EN IMAGES - Revivez l'arrivée du Tour de France en Haute-Loire ce dimanche

Le Tour de France est entré en Haute-Loire ce dimanche avec une arrivée d' étape au Puy-en-Velay. Les spectateurs étaient très nombreux pour applaudir le peloton et en particulier l'enfant du pays Romain Bardet, retour en images sur cette journée de soleil et de fête.

Le Tour de France est arrivé en Haute-Loire sous le soleil et sous les applaudissements des spectateurs venus nombreux. La 15e étape de la grande boucle conduisait le peloton de Laissac-Sévérac l'Église en Aveyron au Puy-en-Velay et c'est le Néerlandais Bauke Mollema qui s'est imposé sur la ligne d’arrivée, Chris Froome garde le maillot jaune. Tout au long de la journée, les équipes de France Bleu Pays d'Auvergne et de France Bleu Saint-Etienne Loire vous ont fait vivre l'ambiance de ce Tour depuis le village départ, en passant par le col de Peyra Taillade jusqu'au Puy-en-Velay. Retour en images sur l'arrivée du Tour en Haute-Loire ce dimanche.

Une petite coupe de cheveux pour Romain Bardet ce dimanche matin ;) © Radio France

La ligne d'arrivée tout juste terminée ce dimanche matin. © Radio France -

Il faut s'installer tôt pour être sûrs d'avoir une bonne place ! © Radio France -

Christian Prudhomme, le directeur d'ASO sur France Bleu. © Radio France -

France Bleu au cœur du Puy-en-Velay, place du Martouret. © Radio France -

Les spectateurs se massent dans la montée de Saint-Bérain. © Radio France -

Le héros du jour et du peloton c'est Romain Bardet qui arrive sur ses terres. © Radio France -

Les fans de Romain Bardet avaient revêtus le maillot jaune. © Radio France -

D'autres avaient préféré le maillot vert ;) © Radio France -

On trouve même des passionnés bretons sur les routes du Tour en Haute-Loire. © Radio France -

Romain Bardet la bête du Gévaudan #TDF2017pic.twitter.com/uEq4b7UQZI — Fabrice Rigobert (@frigobert) July 16, 2017

Au col de Peyra Taillade, l'ambiance monte avec les supporters venus du Puy #TDF2017pic.twitter.com/UvahtIXe9n — France Bleu Auvergne (@FBAuvergne) July 16, 2017

Quand la caravane passe... © Radio France -

Un peu de fraîcheur en attendant les coureurs du #TDF2017 au Puy-en-Velay 💦🚴 pic.twitter.com/IyuQhkVV30 — France Bleu Auvergne (@FBAuvergne) July 16, 2017

La 2cv Cochonou, star de la caravane comme chaque année. © Radio France -

Sur la route du #TDF2017 les voitures de @Gendarmerie au cœur de la course pic.twitter.com/SFJN5z9m7H — France Bleu Auvergne (@FBAuvergne) July 16, 2017

Warren Barguil seul en tête à Saint-Bérain. © Radio France -