EN IMAGES. Revivez la Bénédiction de la Mer de Port-en-Bessin à bord du Vauban, le navire amiral

Cela fait 115 ans que les Portaises et les Portais rendent hommage aux marins disparus en mer. La Bénédiction de la Mer à Port-en-Bessin-Huppain, c'est une tradition qui se transmet de génération en génération. Alors, la ville se pare de milliers de fleurs en papier. Les navires du port se couvrent de guirlandes colorées. Après une procession dans la ville, le grand moment attendu par tous, c'est la procession nautique.

Tous les cinq ans, un navire prend la tête du cortège marin. Cette année, c'est le "Vauban", un chalutier vert, jaune et orange qui accueille la cérémonie et ouvre le défilé. Son capitaine, Wilfried Roberge, a travaillé avec son équipage et ses proches pendant deux ans pour que ce bateau de pêche devienne le centre d'une cérémonie importante pour le monde de la mer.

Des dizaines de milliers de roses en papier recouvrent le "Vauban". C'est à l'arrière, au niveau des filets que la cérémonie religieuse se déroule en mer. © Radio France - Léni Flouvat

Un départ entouré par la foule

À 11 h 15, les portes du port s'ouvrent. Les premiers navires, des anciens gréements partent en premier, rapidement suivis par le "Vauban" et les dizaines de bateaux décorés pour l'occasion. Des quais à la jetée, les gens sont venus voir le départ d'un spectacle qu'ils suivront de loin.

Environ 50 000 personnes sont attendues dans les rues de Port-en-Bessin-Huppain pour ces deux jours de cérémonies et de spectacles. © Radio France - Léni Flouvat

Les applaudissements de la foule accompagnent le départ des navires pour cette procession nautique de la Bénédiction de la Mer. © Radio France - Léni Flouvat

Une cérémonie en mer

Habitué aux poissons, le "Vauban" quitte tranquillement le port chargé de monde. Des curieux qui ont réussis à se hisser à bord mais surtout de proches de marins, des élus et des ecclésiastiques. Bientôt, les autres bateaux commencent à tourner autour de lui. Le "Vauban" reste stable sur une mer d'huile. Tout est prêt pour l'hommage aux marins disparus en mer.

Gilbert est chargé de garder la croix. Une corde y a été attachée pour qu'elle soit trempée dans l'eau plusieurs fois. © Radio France - Léni Flouvat

La cérémonie en mer se termine par le lancé de fleurs à l'eau. Des roses blanches, des couronnes pour laisser une trace de la cérémonie avant que les navires ne regagnent le port.

C'est le capitaine du "Vauban", Wilfried Roberge, qui apporte et jette la couronne avec Mgr Jacques Habert. © Radio France - Léni Flouvat

Retour à quai pour le "Vauban", mais pas à son emplacement habituel, il reste à l'entrée du port, avant les portes, pour que l'évêque puisse bénir l'ensemble des navires du port.