EN IMAGES - Revivez la grande parade finale des bateaux au Festival de Loire à Orléans

La grande parade des bateaux présents sur le Festival de Loire 2021 s'est déroulée ce dimanche après-midi, comme prévu, sur le fleuve royal à Orléans, au niveau du quai du Châtelet et du quai du Fort Alleaume. Avec le spectacle pyro-symphonique du samedi soir, elle est l'un des grands événements traditionnels qui attirent les foules lors du week-end sur le Festival.

Parade des bateaux au festival de Loire à Orléans, le 26 septembre 2021 © Radio France - Pascal Gourvat

Cette parade a débuté à 16h, avec une demi-heure de retard sur le programme prévu initialement, à cause d'une grosse averse qui s'est abattue en milieu d'après-midi sur Orléans. La parade a duré une heure.

Le public a pu admirer les bateaux pendant la parade finale des bateaux, ce dimanche, sur le Festival de Loire à Orléans © Radio France - Pascal Gourvat

Le public était massé sur le pont Royal et sur les quais de Loire pour admirer et applaudir les bateaux (avec une petite déception pour les spectateurs qui étaient installés sur le pont George V, puisque les bateaux sont passés assez loin d'eux finalement, étant donné qu'ils effectuaient leur demi-tour au niveau du Bateau-Lavoir).

Pendant la grande parade ce dimanche, certains mettaient l'ambiance depuis leurs bateaux © Radio France - Cécile da Costa

Comme à chaque édition, cette parade de bateaux vient clore le Festival de Loire qui s'est déroulé du 22 au 26 septembre, en présence de 220 bateaux et plus de 700 mariniers, et avec un public nombreux (estimé par la Ville d'Orléans, à 300.000 personnes en cinq jours).

Bateaux lors de la parade finale sur le Festival de Loire 2021, à Orléans © Radio France - Pascal Gourvat

Mariniers pendant la grande parade finale © Radio France - Pascal Gourvat

Parade finale du Festival de Loire, vue du pont George V (Orléans, dimanche 26 septembre 2021) © Radio France - Perrine Roguet

Bateaux lors de la parade finale du Festival de Loire © Radio France - Cécile da Costa