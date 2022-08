EN IMAGES - Revivez la première soirée du V and B Fest' à Château-Gontier-sur-Mayenne

Le festival V and B Fest' s'est ouvert ce vendredi 26 août à Château-Gontier-sur-Mayenne pour sa deuxième édition. Des artistes comme 47ter, Calogero ou encore Louise Attaque étaient sur scène pour ce premier jour. On a sélectionné vos meilleurs photos et vidéos sur les réseaux sociaux.