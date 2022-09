Le Lion 2022 revu par ses héros

Le Nord Franche-Comté a retrouvé son Lion. Trois ans après la dernière édition, le Covid étant passé par là, il a de nouveau rugi entre Montbéliard et Belfort. Cette année, 2 600 coureurs ont participé, dont 1 200 sur l'épreuve reine, le semi-marathon. Chez les professionnels, c'est l'Éthiopien Getashew Kidie qui s'est imposé à 22 ans. Il a frappé très fort puisqu'il a largement battu le record du semi-marathon du Lion dans le sens Montbéliard-Belfort, avec un temps de 1h00'08. Il lui a manqué 15 secondes pour s'emparer du meilleur chrono de l'histoire de l'épreuve, tous sens confondus, établi en 2019 par Kelvin Cheruiyot.

Un peu plus d'un centaine de femmes ont couru les 5 kilomètres de la Féline, pour soutenir la luttre contre le cancer du sein. - Yann Radreau

Mais le Lion, c'est surtout des coureurs amateurs voire occasionnels qui se lancent un défi. Certains le courent tous les ans ou presque. D'autres s'y essayaient pour la première fois. Malheureusement, cette 37ème édition a moins attiré que ce qu'espéraient les organisateurs. Une tendance qui se retrouve dans toutes les autres courses en France cette année. Il y avait 1 400 coureurs de moins ce dimanche, qu'en 2019, année record en raison du 35ème anniversaire de l'événement.

Je suis aux anges et tellement contente pour mon bonhomme - Sonia, maman de Raphaël

Il y avait quand même beaucoup de sourires sur les routes, malgré une baisse également du nombre de spectateurs, et surtout autour de la ligne d'arrivée. Il y avait surtout des héros et beaucoup de belles histoires, notamment avec la course de joëlettes, ces fauteuils de courses pour personnes atteintes de handicap. À bord d'un de ces véhicules, Raphaël, âgé de 8 ans et atteint d'une maladie qui affecte fortement sa motricité.

Sonia, la maman de Raphaël, très émue à l'arrivée de son fils. Copier

Poussé à tour de rôle par Corentin, Florian, Johan et Stéphane, le petit garçon a participé à son premier Lion, engagé sur semi-marathon. À son arrivée, sa maman Sonia était très émue en voyant le sourire sur son visage : "Ce qu'on fait les garçons pour Raphaël, ça me touche énormément. C'est la preuve que malgré le handicap, on peut faire tellement de choses. Il est heureux, il a le sourire donc nous on a le sourire aussi. Il n'y a pas plus beau que de voir sourire son enfant comme ça".

Je me mettais devant le bus-balai pour qu'il ne passe pas

Car le lion, c'est surtout de belles histoires. Pour la plupart des participants, quelle que soit la course, l'objectif n'est pas tant le chrono que de franchir la ligne d'arrivée. C'est le cas de Mathieu Balavoine, qui est arrivé 1 176ème et donc à la dernière place du semi-marathon. Le bus-balai, chargé de prendre en charge les coureurs qui n'arriveront pas au bout, lui a demandé à plusieurs reprises de monter à bord mais il a refusé systématiquement car il tenait à aller au bout.

Pour Mathieu Balavoine, arriver dernier, on s'en fiche. Copier

"Tout le long de la route, il y a des gens qui t'encouragent, on ne peut pas s'arrêter, racontait-t-il, à bout de souffle, une fois la ligne d'arrivée franchie. Depuis le quinzième kilomètre, le bus balai me disait de monter, je me mettais devant le bus pour ne pas qu'il passe." À l'arrivée, malgré l'épuisement causé par 2h44 d'effort, il était fier d'avoir réussi son pari.

Mathieu Balavoine a franchi la ligne d'arrivée du semi-marathon en dernière position, suivi de près par le bus-balai © Radio France - Corentin Debuire

Le bus-balai chargé de ramener les participants qui abandonnent. © Radio France - Corentin Debuire

Du côté des organisateurs, on a déjà la tête à la prochaine édition, avec un objectif, accueillir les championnats de France. Pour respecter les conditions de sélection, la course s'effectuera pour la deuxième année consécutive, dans le sens Montbéliard-Belfort. La réponse pour l'attribution des championnats nationaux devrait arriver d'ici un mois.