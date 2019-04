EN IMAGES - Revivez le carnaval 2019 de Belfort et son défilé haut en couleur

Belfort, France

Beau succès pour le carnaval de Belfort ! L'édition 2019 s'est tenue sous la grisaille, mais le public a échappé à la pluie. Des centaines de personnes étaient une fois encore au rendez-vous, massées derrière les barrières, pour observer les 13 chars décorés et les 9 troupes musicales qui ont défilé dans la bonne humeur.

Le thème cette année ? "Le monde de l'enfance". Ainsi on a pu voir dans le cortège : des robots Transformers, Casimir, Mickey et Minnie... mais aussi un char à l'effigie du Manège enchanté ou un autre avec Tintin et les personnages de la BD. Voici quelques-uns des meilleurs moments du défilé en images.

Les robots Transformers

Les enfants avaient les yeux grands ouverts en les regardant... © Radio France - Jonathan Landais

Azalée... la vache du manège enchanté ! Avec son petit bébé de 18 mois (Julia et Lorenzo, de Méziré) © Radio France - Jonathan Landais

Dupont et Dupond VS Les gendarmes de Saint-Tropez

Film ou bande dessinée... des personnages amusants sur les chars du défilé. © Radio France - Jonathan Landais

C’est parti pour le carnaval de #Belfort 2019 ! Les chars colorés défilent dans le centre-ville sur le thème du monde de l’enfance 🧚‍♀️🧞‍♂️🎶🦋 pic.twitter.com/XMdV9xtKdk — France Bleu Belfort Montbéliard (@bleubelfort) April 7, 2019

Les masques du carnaval... toujours très colorés ! © Radio France - Jonathan Landais

Un char engagé : celui du collectif 1+1+ (Belfort-Héricourt), un collectif citoyen qui "lutte contre la société de consommation et pour la défense de l'environnement". © Radio France - Jonathan Landais

Le manège enchanté... des maisons de quartiers

Un char très réussi : celui du manège enchanté, par les maisons de quartiers. © Radio France - Jonathan Landais

Prince et Princesse : les parents aussi jouent le jeu du déguisement ! © Radio France - Jonathan Landais

Les kilos de confettis distribués tout au long du parcours... © Radio France - Jonathan Landais

Des fanfares déjantées

Ceux-là avaient des grelots aux pieds : ils font de la musique en marchant ! © Radio France - Jonathan Landais

BF Orchestra (alias "Les poules musicales", venues de Louvres dans le Val d'Oise) et Bockson (un groupe de Wittelsheim dans le Haut-Rhin) © Radio France - Jonathan Landais

13 chars décorés et 9 troupes musicales 🎺🎷🎼 le carnaval de #Belfort bat son plein ! Arrivée du cortège place de l’Arsenal prévue à 16h @BelfortOfficielpic.twitter.com/WnJLu3q4p2 — France Bleu Belfort Montbéliard (@bleubelfort) April 7, 2019