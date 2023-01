EN IMAGES - Revivez le concert du Nouvel An au Zénith de Pau

C'était un retour très attendu ! Le concert du nouvel an a bien eu lieu au Zénith de Pau, après deux ans d'absence à cause du Covid-19. Et les spectateurs ont répondu présent. En tout, il y a eu trois représentations, une samedi 7 et deux dimanche 8 janvier. Au total, en comptant les trois concerts, 8 500 personnes ont pu écouter les enfants de l'orchestre de jeunes d'El Camino, et les professionnels de l'Orchestre Pau Pays de Béarn (OPPB), dirigés par Fayçal Karoui. Un concert qui marquait aussi les 20 ans de l'OPPB.

