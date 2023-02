EN IMAGES - Revivez le retour du Carnaval de Granville avec la Grande Cavalcade

Granville s'est parée de ses plus belles couleurs et plus beaux déguisements, ce dimanche 19 février. Après deux éditions annulées à cause de la crise sanitaire, la ville retrouve son Carnaval avec la Grande Cavalcade et ses 46 chars qui ont défilé dans les rues du centre-ville, sous les regards et applaudissements d'une foule immense.

La couleur des déguisements et des confettis est venue égayer le ciel gris de Granville. © Radio France - Chloé Martin

Le public au rendez-vous pour découvrir les chars

Après deux ans sans carnaval, les Granvillais frétillaient d'impatience de découvrir les chars. Cette année, pour la 149e édition, 46 chars ont défilé : partis du Port, du Casino et de la rue des Juifs, ils se sont rejoints au Cours Jonville pour aller jusqu'au rond-point du Calvaire.

La foule découvre les chars, fabriqués en secret ces six derniers mois, lors de la Grande Cavalcade. © Radio France - Chloé Martin

Humour et clins d'œil à l'actualité

Chaque char choisit son thème, granvillais ou national, souvent satirique et humoristique. Avec toujours des clins d'œil à l'actualité...

Certains chars se sont inspirés des factures d'électricité qui explosent cet hiver. © Radio France - Chloé Martin

... et des messages à faire passer.

L'actualité est revisitée avec humour sur les chars du Carnaval de Granville. © Radio France - Chloé Martin

Le char de la Petite Sirène nous replonge en enfance, tout en dénonçant la pollution en mer. © Radio France - Chloé Martin

Le char "Le bal des oiseaux" défend avec humour tous les oiseaux du ciel granvillais. © Radio France - Chloé Martin

Le traditionnel char des Pauvres

C'est le plus ancien char de la Cavalcade : le char des Pauvres, créé en 1875, a de nouveau défilé dans les rues. Pour cette édition, il récolte des dons pour le Secours populaire. "Le public est extrêmement généreux cette année, on devrait battre le record de la précédente édition", se réjouit Vincent, le responsable du char.

Le char des Pauvres fait un clin d'œil au Marité, ce trois-mâts amarré à Granville qui fête ses 100 ans cette année. © Radio France - Chloé Martin

Une petite partie des carnavaliers du char des Pauvres, avec son responsable Vincent, tout à droite. © Radio France - Chloé Martin

De la musique, de la danse, de la joie...

Chorégraphie en musique pour les Charlies. © Radio France - Chloé Martin

... et des déguisements hauts en couleur

Emmanuel et Isabelle, très heureux de retrouver l'ambiance du carnaval. © Radio France - Chloé Martin

Emma est granvillaise et ne manquerait le carnaval pour rien au monde. © Radio France - Chloé Martin

Beaucoup viennent entre amis s'amuser au carnaval. © Radio France - Chloé Martin

Pauline, Pauline et Morgane se sont transformées en Ghostbusters (chasseurs de fantômes) le temps du Carnaval. © Radio France - Chloé Martin

Une congrégation un peu spéciale dans les rues de Granville... © Radio France - Chloé Martin

Le carnaval, c'est une histoire de famille : mère et fille viennent déguisées tous les ans. © Radio France - Chloé Martin