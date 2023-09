EN IMAGES. Revivez le tapis rouge et la cérémonie d'ouverture du Festival du cinéma américain de Deauville

Il est le premier à susciter l’attention sur le tapis rouge. Le musicien Kyle Eastwood, fils d’un certain Clint, est présent au Festival du cinéma américain de Deauville (Calvados) à l'occasion de la sortie de son nouvel album, en hommage aux films de son père. Ce vendredi 1er septembre, lunettes de soleil sur le nez, Kyle Eastwood se prête au jeu des autographes et des selfies avec les festivaliers ; avant de proposer un show case d'environ 10 minutes lors de la cérémonie d'ouverture.

Kyle Eastwood, sur la scène du CID, lors de la cérémonie d'ouverture du Festival de Deauville. © Radio France - Léa Dubost

Cette année, en raison de la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood, le Festival du cinéma américain de Deauville est privé de ses invités d'honneur , notamment Natalie Portman, Jude Law et Peter Dinklage, qui ont annulé leur venue. Mais les passionnés et curieux sont tout de même présents le long du tapis rouge. La notoriété des personnes qui défilent se mesure d'ailleurs au nombre de personnes qui crient leur nom pour avoir une photo.

Après Kyle Eastwood, les festivaliers interpellent donc la réalisatrice Judith Godrèche, l'actrice et chanteuse Elisa Tovatti, puis les membres du Grand Jury, et du jury de la révélation. Quelques influenceurs et youtubeurs sont également présents, comme Natoo, Just Riadh ou encore Lola Dubini. Le président du jury, Guillaume Canet, et la présidente du jury de la révélation, Mélanie Thierry, s'arrêtent quelques instants auprès des chasseurs de selfies.

L'actrice Mélanie Thierry, présidente du jury de la Révélation. © Radio France - Léa Dubost

Hommage à Jerry Schatzberg

Un premier hommage a été rendu, lors de la cérémonie d'ouverture, à Jerry Schatzberg, photographe et réalisateur américain. Il est notamment connu pour les films Panique à Needle Park, Portrait d'une enfant déchue, La Rue ou encore l'Epouvantail, pour lequel il a reçu une Palme d'Or au Festival de Cannes. Jerry Schatzberg est notamment celui qui a fait connaître l'acteur légendaire Al Pacino. C'est son ami de longue date, Guillaume Canet, qui lui a rendu hommage. L'acteur, qui a joué dans "The Day the Ponies Come Back" de Jerry Schatzberg, tenait à saluer le travail de son "père spirituel".

Le grand réalisateur Jerry Schatzberg au Festival du cinéma américain de Deauville. © Radio France - Léa Dubost

Jerry Schatzberg s'est dit "bouleversé" par cet hommage, "tout tremblant, très ému, et surpris par toutes ces personnes qui viennent lui parler." Il a quitté la scène en tenant dans ses bras Guillaume Canet. D'autres hommages seront rendus durant le festival, notamment dès dimanche. L'actrice Emilia Clarke, connue du monde entier pour son rôle de Daenerys dans la série Game of Thrones, viendra recevoir le prix du Nouvel Hollywood.