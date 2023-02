EN IMAGES - Romain Duris, Vincent Cassel, Pio Marmaï et François Civil sur le tapis rouge à Laval

Vincent Cassel, François Civil, Martin Bourboulon le réalisateur du film, Romain Duris et Pio Marmaï.

Que du beau monde à Laval ce dimanche 19 février 2023 après-midi ! Les acteurs Romain Duris, Vincent Cassel, Pio Marmaï et François Civil et le réalisateur Arnaud Bourboulon sont venus présenter leur film Les Trois Mousquetaires en avant-première au Cinéville. Avec tapis rouge et décors de film, les Mayennais en ont pris plein les yeux !

Les acteurs ont présenté leur film dans les cinq salles entièrement pleines du cinéma de Laval. © Radio France - Selma Riche

Pour l'occasion, le Cinéville a sorti les grands moyens : tapis rouge et décors de cinéma. © Radio France - Selma Riche

Il faudra patienter jusqu'au 5 avril pour voir Les Trois Mousquetaires en salle, et jusqu'au moins de décembre pour voir le deuxième volet. © Radio France - Selma Riche