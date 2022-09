EN IMAGES - Sables-d'Olonne : une première édition réussie pour les Jeux Olonnais

C'est une drôle d'idée signée l'association des Artisans et Commerçants d'Olonne-sur-Mer. Des Jeux Olonnais (JO) avec de nombreuses épreuves loufoques comme le concours de crachat de bigorneaux ou encore une course de rosalies.

Les JO ont eu lieu ce week-end aux Sables d'Olonne. Pas les Jeux Olympiques, mais les Jeux Olonnais. Une petite blague des organisateurs, l'association des Artisans et Commerçants d'Olonne-sur-Mer. Avec au programme des épreuves loufoques, lancer de tongs, bataille de coton-tige, course de rosalie et concours de crachats de bigorneaux.

"On est très content de voir tout le monde s'amuser comme ça", glisse Yann, un des membres de l'association. En effet, l'ambiance est bonne ce dimanche. La course en rosalie attire au une dizaine d'équipes, avec 30 minutes de course par groupe de qualification. Puis, les meilleurs étaient ensuite sélectionnés pour une finale.

Nous avons essayé le crachat de bigorneaux avec les conseils de Yann. Copier

L'arrivée de la course de rosalies a été largement applaudie par le public réuni aux Jeux Olonnais. © Radio France - Matthieu Bonhoure