EN IMAGES - Saint-Sauveur-en-Puisaye a célébré les 150 ans de la naissance de Colette

150 ans, ça se fête ! Le 28 janvier 1873 naissait Sidonie-Gabrielle Colette à Saint-Sauveur-en-Puisaye, dans l'Yonne. Ce 28 janvier 2023, la commune a donc décidé de célébrer la femme de lettres au rayonnement international. Comment ? En dévoilant un buste en bronze représentant Colette, implanté juste en face de sa maison natale.

Plus d'une centaine de personnes, dont des représentants de la commune, du département et de la région, s'étaient d'ailleurs rassemblées pour rendre hommage à Colette, femme de lettres et d'esprit à la liberté avant-gardiste. Certains venaient même de loin, comme Alain, Dijonnais nullement effrayé par le vent glacial et le mercure qui tutoyait les températures négatives : "Depuis que je suis petit, j'ai mangé du Colette tous les jours. C'est extrêmement émouvant pour moi d'être ici, surtout qu'il y a cent ans j'étais déjà là pour la cérémonie du centenaire".

Une centaine de personnes a rendu hommage à Colette. Dans le petit jardin où est implanté le buste, mais aussi dans la maison natale de l'écrivaine. © Radio France - Antoine Comte

Le buste est caché sous un drap blanc. Tous les yeux sont rivés sur lui, ce qui tend un peu la sculptrice Nacéra Kainou, autrice de l'œuvre d'art : "C'est énormément de stress, confie-t-elle. Je vais me concentrer sur la réaction des gens quand le buste va être dévoilé pour savoir si cela a plu".

C'est le moment : Frédéric Maget, président de la Société des amis de Colette et Samia Bordji, directrice du musée Colette, tous deux à l'initiative de l'événement, font tomber le drap. Les applaudissements et les commentaires réjouis s'enchaînent : "C'est très réussi", "Tout est bien", "Un vrai mélange entre tradition et modernité", "Quelle couleur !", "C'est parfait".

Nacéra Kainou est soulagée, et peut revenir tranquillement sur la confection de ce buste bronzé : "L'original a été réalisé en terre de Saint-Amand-en Puisaye. Une fois cuit, direction le mouleur, qui fabrique un moule selon la version en terre. Puis le moule part en fonderie afin de faire le dernier tirage de bronze".

Pour ce travail de plus de deux mois, l'artiste locale, qui possède un atelier à Gurgy dit s'être "inspirée d'énormément de documents comme les iconographies, les photos et les ouvrages de Colette. On cherche la vraisemblance. Colette, c'est la liberté, la franchise. J'ai cherché à reproduire l'attitude, pas que le nez ou la bouche. Ce n'est pas qu'un portrait".

Frédéric Maget, président de la Société des amis de Colette, précise que ce buste et son emplacement ont une vraie signification : "Le buste est élevé à environ 1,60m de la terre, ce qui représente la taille que faisait Colette. Plus important, on l'a placé en face de la maison d'enfance de l'écrivaine. Cela incarne le regard qu'elle a toujours posé sur l'endroit où elle est née, sur une maison qu'elle a célébré dans toute son œuvre".

Nacéra Kainou a choisi de représenter une Colette âgée d'une cinquantaine d'années. © Radio France - Antoine Comte

Le buste est aussi là pour "rendre hommage aux femmes" continue Frédéric Maget. "C'est un buste d'une femme fait par une femme, ce qui est très important pour nous. Fin XIXe-début XXe, de nombreuses femmes brillantes ont été invisibilisées par la société. On peut voir cela comme une forme de réhabilitation".

Les photos s'enchaînent. © Radio France - Antoine Comte

Histoire aussi de redonner ses lettres de noblesse à une écrivaine/journaliste/actrice en avance sur son temps : " En voyant ce buste, les gens seront piqués dans leur curiosité, reprend le président de la Société des amis de Colette. Ils vont avoir envie d'en apprendre plus sur Colette : visiter sa maison natale, aller voir le musée qui lui est dédiée et le plus important : relire ses ouvrages. Il faut diriger les gens vers les textes de Colette pour qu'elle soit enfin reconnue comme le génie littéraire qu'elle est".

Preuve que l'aura de l'écrivaine dépasse les frontières de l'Yonne, Colette a également eu droit, samedi 28 janvier, à un hommage à l'Institut français, à Paris.