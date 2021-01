EN IMAGES - Skis, luges et bonhommes de neige sont de sortie au Bessat dans la Loire

Le domaine nordique du Bessat fait le plein grâce à une enneigement précoce. Si les remontées mécaniques restent fermées, en revanche, le ski de fond, les randonnées en raquettes, la luge et les batailles de boule de neige sont bel et bien déconfinées !

Un beau soleil radieux et de la neige qui tient bien au sol : il n'en faut pas plus pour que le domaine nordique du Bessat, dans la Loire soit pris d'assaut par les familles et les amoureux du grand air enfin déconfinés. Reportage tout schuss, en images et en vidéo !

La Croix de Chaubouret, c'est avant tout le régal des enfants. Les courses de luge et les chutes dans la neige sont nombreuses :

Sans parler des tentatives de bonhommes de neige :

Tentative de bonhomme de neige au Bessat. © Radio France - Céline Autin

Ski de fond, raquette, luge, batailles de boules de neige ... chacun et chacune trouve son bonheur déconfiné ! Copier

Le domaine nordique du Bessat est aussi le lieu idéal pour les amateurs de randonnées. Olivier ne regrette pas de ne pas pouvoir faire de ski de descente, pour cette fin d'année en tout cas : "en raquettes, on découvre la nature sous un autre angle, on entend les animaux, on voit le soleil se baisser sur le crêt ... le ski nordique, c'est magnifique !" Les remontées mécaniques sont fermées sur décision du gouvernement.

La luge reste l'activité favorite des sportifs du Bessat ! © Radio France - Céline Autin