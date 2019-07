EN IMAGES - Les Docks d'été à Strasbourg : plage et animations gratuites tout l'été

Jusqu'au 1er septembre 2019, la presqu'île Malraux à Strasbourg accueille les Docks d'été. Au programme : plage, transats, pédalos, kayaks et pleins d'autres animations gratuites pour petits et grands. Reportage en images.

Strasbourg, France

Depuis le dimanche 7 juillet 2019, les Docks d'été sont installés sur la presqu'île Malraux à Strasbourg. Au programme : plage de sable, transats, pédalos ... C'est gratuit et ouvert tous les jours, entre 8 heures et 22 heures, avec des animations entre 14 heures et 19 heures.

Les pieds dans le sable, les enfants s'amusent. © Radio France - Wyloën Munhoz-Boillot

Sable, transats, parasols et palmiers, comme à la plage. © Radio France - Wyloën Munhoz-Boillot

Ce père et son fils ont embarqué pour un tour de canoë. © Radio France - Wyloën Munhoz-Boillot

L'espace Piou-Piou s'adresse aux plus petits (6-12 ans) avec des mini-pédalos. © Radio France - Wyloën Munhoz-Boillot

Kayak, pédalo, canoë, barque ... il y en a pour tous les goûts. © Radio France - Wyloën Munhoz-Boillot

Des jeux sont à disposition des enfants dans le sable. © Radio France - Wyloën Munhoz-Boillot

Pour les plus grands, c'est aussi l'occasion de faire bronzette sur les transats. © Radio France - Wyloën Munhoz-Boillot

Les Docks d 'été sont ouverts tous les jours entre 8 heures et 22 heures © Radio France - Wyloën Munhoz-Boillot

Les Docks d'été se poursuivent jusqu'au 1er septembre 2019.