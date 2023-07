EN IMAGES - Suivez le passage du Tour de France en Creuse

C'est aujourd'hui qu'il passe ! Le Tour de France est en Creuse ce dimanche 9 juillet à l'occasion de la 9e étape entre Saint-Léonard-de-Noblat et le Puy-de-Dôme. Le peloton va traverser 14 communes creusoises et rouler sur près de 70 km dans notre département. Suivez avec nous le passage du Tour de France en Creuse.

La fête à Crocq

La Grande Boucle va passer à Crocq ce dimanche après-midi et depuis tôt ce matin on s'active pour préparer la fête. Un écran géant a été installé pour suivre les coureurs. Des tables et des bancs ont été disposés pour le repas du midi. Plus de 300 personnes sont attendues. Un Creusois géant de 110 cm de rayon a été confectionné pour l'occasion.

Le Tour de France va passer à Crocq ce dimanche 9 juillet © Radio France - Sophie Peretti

Le Creusois géant au menu ce midi à Crocq © Radio France - Marius Delaunay

300 personnes sont attendues ce midi à Crocq © Radio France - Sophie Peretti

Du côté de Mérinchal

A Mérinchal on s'active également depuis tôt ce matin. Un village partenaire a été installe par les agriculteurs et le Conseil départemental. Il ouvrira ses portes à 11h. Marché des producteurs, présentation de vieilles voitures, buvette tout est prévu pour faire la fête en attendant le passage du Tour.

Une exposition de véhicules anciens est présentée à Mérinchal © Radio France - Lisa Mélia

Les agriculteurs de la Creuse sont présents sur le village partenaire avec la FDSEA. © Radio France - Lisa Melia

Chapeau à ce bénévole de l'association des Vieilles roues de la source du Cher de Mérinchal, qui organise l'exposition de voitures anciennes ! © Radio France - Lisa Melia

Le parcours de la 9e étape

Le profil de la 9e étape entre Saint-Léonard-de-Noblat et le Puy-de-Dôme - © ASO