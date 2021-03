EN IMAGES - Sur les traces de Serge Gainsbourg en Haute-Vienne

Le chanteur Serge Gainsbourg a eu plusieurs vies. De Gainsbourg à Gainsbarre, il a défrayé la chronique et écrit des morceaux devenus pour beaucoup les plus beaux du répertoire de la chanson française. Avant d'être Gainsbourg le poète, Serge était Lucien Ginsburg. C'est sous ce nom, et lors de la période la plus trouble de l'histoire de France au XXe siècle, que Serge va découvrir le Limousin.

C'est par l'entremise du violoniste et chef d'orchestre limougeaud Pierre Guyot que la famille Ginsburg arrive en Haute-Vienne, à Limoges. Ils logent 13 rue des Combes (devenu l'actuel 11), sous le nom Guimbard, avec de faux papiers.

Le 13 rue des Combes, devenu 11 avec le temps © Radio France - Mickaël Chailloux

En 1944, les enfants doivent fuir. Quant aux parents, ils se réfugient à Saint-Cyr, dans un petit hameau Le Grand Vedeix. Quant au petit Lucien, il est envoyé au collège de Saint-Léonard-de-Noblat, à une vingtaine de kilomètres de Limoges, où il est interne. Ses anciens camarades de classe se souviennent de son attitude, un peu celle d'un dandy parisien parmi les fils de paysans que représentent la population du collège.

"Il était un personnage qui se moquait pas mal des paysans" - Lucien Pétignaud, en 2010

Sauvé par le proviseur du collège de Saint-Léonard de Noblat

Bien que parlant peu de son histoire publiquement, il se rappellera toujours de son proviseur, Louis Chazelas. Cet homme, connu pour avoir caché des dizaines d'enfants juifs par an jusqu'à la Libération, avait pris Serge Gainsbourg sous son aile. A la télévision française, et lors d'entretiens avec son ami et biographe Gilles Verlant, le chanteur et poète l'avait d'ailleurs reconnu comme "LE proviseur".

"Il m'avait dit, petit Ginsburg, il va y avoir une descente de miliciens, pour voir s'ils y a pas de sémites ici. Je te donne une hache, tu files dans les bois, et si tu croises des SS ou des miliciens, tu dis que tu es fils de bucherons. J'ai attendu quelques jours et il m'a contacté en disant tu peux rentrer."

Le collège de Saint-Léonard, actuel lycée Bernard Palissy © Radio France - Mickaël Chailloux

Serge Gainsbourg sauve, malgré lui, le plus petit lycée de Nouvelle-Aquitaine

Le passage de Serge Gainsbourg à Saint-Léonard de Noblat fut fugace. Quelques mois sans doute, pas plus. On ne trouve aucune trace physique dans la ville, mais, sans le savoir, le chanteur a sauvé son ancien lieu d'études. "En janvier 2012, on apprend que la section littéraire du lycée est menacée" raconte l'ancien élève de Bernard Palissy Alexandre Mazin, aujourd'hui adjoint à la culture.

"Quelqu'un de Saint-Léonard contacte Jane Birkin via son attaché de production. Et elle nous soutient via un message audio."

Jane Birkin enregistre un mot pour rendre hommage à ce proviseur qui a sauvé Serge. Résultat : "en plus de la mobilisation, et grâce à ce message, la section littéraire de Saint-Léonard a été sauvée. En plus, on a pu créer une section cinéma et audiovisuel". Un beau geste de la famille en direction de l'ancien pensionnat de Serge. La mairie espère désormais un nouveau coup de boomerang : que la famille entame des démarches pour permettre à Lousi Chazelas de devenir "Juste parmi les Nations".