EN IMAGES - The Brick, l'expo Lego évènement à l'espace Bazacle de Toulouse

L'espace EDF du Bazacle s'est fait désormais une spécialité d'accueillir pendant l'été des expositions à résonance internationale au succès et à la trésorerie assurés. Après l'exposition immersive Van Gogh qui a cumulé 150.000 visiteurs entre juillet 2022 et janvier 2023, le lieu près de la place Saint-Pierre accueille à partir du mercredi 28 juin "The Art of the Brick : Exposition d’art en LEGO®".

ⓘ Publicité

Le Baiser de Klimt. © Radio France - Nina Sobetsky

Un million de briques Lego dans cette expo

Cette exposition a tourné partout en Europe et aux Etats-Unis ces quinze dernières années : Milan, Atlanta, Paris, Bruxelles. Avec 70 sculptures géantes entièrement conçues en Lego par le "brickartist" américain Nathan Sawaya, on y reconnait le Penseur de Rodin, Le Baiser de Klimt, le Cri d’Edvard Munch ou encore un T-Rex géant de six mètres de long et 80.000 pièces.

Le Penseur de Rodin, et arrière-plan une sculpture romaine de César. © Radio France - Nina Sobetsky

Cette main est un objet inédit spécialement pour l'expo toulousaine. © Radio France - Nina Sobtesky

Près de 14 euros la place

L'exposition est programmée jusqu'à fin septembre mais pourrait être prolongée. La billetterie en ligne est ouverte, il est conseillé de réserver ses places. Comme pour l'expo immersive Van Gogh, c'est le tarif qui distingue l'évènement des expos dans les musées publics. Comptez tout de même 13,90€ la place adulte, 9,90€ pour les enfants de plus de quatre ans.

Horaires d’ouverture : Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi : de 10h00 à 19h00 Samedi : de 9h00 à 21h00 Dimanche : de 9h00 à 20h00 (Les dernières entrées ont lieu 1h avant l’horaire de fermeture).