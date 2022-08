EN IMAGES - Thiré et William Christie

Le festival de musique baroque Les Arts Florissants tient actuellement sa 11ème édition à Thiré, petit village de Vendée près de Sainte-Hermine. La commune a atteint une certaine renommée depuis que le chef d'orchestre américain William Christie s'y est installé après un coup de coeur pour l'endroit. Il y a créé ce festival et les jardins de 7 hectares autour de sa propriété accueillent concerts et visiteurs. Et cela fait vivre du monde tout autour de la commune de Thiré. Au détour d'un bosquet un petit orchestre de musique baroque égaie les jardins délicieusement aménagés avec sobriété. Et dans la village de Thiré plusieurs maisons sont sauvées de l'oubli et rénovées pour accueillir les artistes.

"Tous les professeurs des écoles voient vraiment cette présence comme quelques-chose de très bénéfique - explique Nathalie Jocheteau jardinier en chef- bénéfique au travers les rencontres avec les musiciens, les invitations, on a aussi des jeunes qui viennent pour la musique et pour les jardins se former". L'objectif est de rendre ses activités autour de la musique et de la botanique pérennes. William Christie ayant décidé de léguer ses Arts Florissants et ses biens de Thiré au département de la Vendée.

Le Festival des Arts Florissants se poursuit à Thiré jusqu'à samedi. Les jardins de William Christie restent eux ouverts tout le mois de septembre.