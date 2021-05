EN IMAGES - Tour de France : 600 personnes sur le parcours de l'étape Libourne - Saint-Émilion

Répétition générale, ce dimanche, sur le parcours de la future étape du Tour de France 2021, Libourne - Saint-Émilion, qui aura lieu le 17 juillet. 600 personnes ont emprunté les 31 kilomètres de l'étape contre-la-montre. Et entre habitués, novices et familles, tout le monde a pris du plaisir.

À moins de deux mois des premiers tours de roue des Julian Alaphilippe, Primoz Roglic ou Tadej Pogacar, le parcours de la 20e étape du Tour de France 2021 a pris vie, ce dimanche entre Libourne et Saint-Émilion. 600 personnes environ ont enfourché leur vélo, mis leur casque, et parcouru la quasi totalité des 30,8 kilomètres qu'affronteront les coureurs du Tour le 17 juillet (seuls le début et la fin du parcours étaient différents, pour ne pas encombrer les centre-villes).

60 coureurs amateurs ont participé à la course chronométrée. Meilleur temps en 42'40" à près de 41 km/h de moyenne. © Radio France - Thomas Coignac

Au départ de Libourne, sous l'arche France Bleu. © Radio France - Frédéric Fleurot

Alors, tout le long du parcours entre les quais de Libourne et le pied des remparts de Saint-Émilion, via Pomerol, Néac, Lussac et Montagne, en passant devant les châteaux Cheval-Blanc et Pétrus, habitués, familles, novices, ou bandes aux couleurs de leur entreprise ont défilé toute la matinée.

Arrivée au sprint ! © Radio France - Thomas Coignac

Toute la course, les coureurs ont cotoyé les vignes. © Radio France - Thomas Coignac

Auparavant, 60 coureurs élites avaient défilé en mode contre-la-montre, avec des départs échelonnés toutes les minutes. Le parcours, chez ces bons coureurs amateurs, a été bouclé en 42 minutes et 40 secondes par Julien Lacourt, à près de 41 km/h de moyenne. Un temps remarquable... Mais dans deux mois, les meilleurs spécialistes devraient rouler 10 km/h plus vite. Pas de Quentin Pacher en revanche... Le Libournais, ambassadeur de l'étape courrait ce dimanche, le Critérium du Dauphné.

Parmi les élites, la semi-professionnelle girondine Balladyne Tritsch est venue préparer les championnats de France. © Radio France - Thomas Coignac

Chez les femmes, c'est la cycliste semi-professionnelle bordelaise Balladyne Tritsch, engagée sous les couleurs de l'équipe Macogep Tornatech Girondins de Bordeaux, qui a bouclé le parcours le plus rapidement, en 48'53. Un entraînement pour elle en vue des championnats de France du contre-la-montre à Épinal, le 17 juin, où elle visera un Top 10.

Le réconfort à l'arrivée pour les plus jeunes. © Radio France - Thomas Coignac

Les coureurs dans Libourne, pour les premiers kilomètres. © Radio France - Frédéric Fleurot

A l'arrivée, le ravitaillement était modeste, Covid oblige, avec bouteille d'eau et barre de céréales. Les autres animations autour de la Fête du Tour ont été annulées, mais ce contre-la-montre est resté, faisant le bonheur des amateurs, ravis d'emprunter le parcours du prochain Tour.

Un beua défi sportif pour ces tandems, avec pilotes valides et accompaganteurs défcients visuels. © Radio France - Thomas Coignac

Des supporters ont encouragé les coureurs sur le trajet. © Radio France - Frédéric Fleurot

Et France Bleu Gironde aussi !

Olivier Cabrolier, le dernier membre de l'équipe France Bleu Gironde, a réussi à arriver juste avant midi ! © Radio France - Thomas Coignac

Quand à notre équipe de France Bleu Gironde, elle en a vaillamment terminé, plus ou moins vite, avec plus ou moins de difficulté. Mais Olivier Cabrolier, en direct de son vélo, a pu faire vivre la course au cœur du peloton.