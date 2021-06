EN IMAGES - Tour de France : à Quimper, les meilleurs endroits pour voir passer les coureurs

Ce samedi 26 juin, le Tour de France passera dans les rues de Quimper à l'occasion de la première étape entre Brest et Landerneau. On a sélectionné pour vous les meilleurs endroits pour apercevoir les coureurs dans le centre-ville.

Ce samedi, les cyclistes devraient rouler dans les rues de Quimper à partir de 14h15. En premier lieu, la caravane du tour défilera dans le centre-ville dès 12h15. Les premiers coureurs suivront deux heures plus tard. Il sera possible de les observer plus distinctement à certains endroits. Nous avons sélectionné les meilleurs lieux pour les apercevoir.

La dernière fois que le Tour de France est passé par Quimper, c'était en 2018 lors de l'étape Lorient-Quimper. Le peloton n'avait pas roulé dans le centre-ville puisque l'arrivée était en face du Parc des expositions de Penvillers. Il faut remonter à 1991 pour voir les coureurs du Tour de France dévaler les rues du centre-ville. En tout et pour tout, le Tour est venu six fois dans la préfecture du Finistère : en 1958, 1962, 1965, 1991, 2004 et 2008.

Les meilleurs endroits

1 - Le Mont Frugy

Dès 14h15, les premiers coureurs devraient arriver à toute allure sur le pont Max Jacob après être entrés dans Quimper par la route de Douarnenez. Ils seront contraints de ralentir pour tourner à angle droit sur les quais. Il devrait donc être un peu plus facile de les distinguer. En marchant jusqu'au Mont Frugy, vous aurez une vue imprenable sur le peloton pour leur passage dans le virage.

Photo prise du Mont Frugy à Quimper avec vue sur le pont Max Jacob © Radio France - Gauthier Hascoët

2 - Le commissariat de Police

À deux pas du commissariat de Police, à l'intersection entre le Boulevard Dupleix et la rue de Junville, les coureurs devront ralentir pour prendre le virage. De la passerelle Guével, située derrière, la visibilité sur le peloton sera également excellente.

Virage près du commissariat du Police entre le Boulevard Dupleix et la Rue de Juniville © Radio France - Gauthier Hascoët

3 - Le Jardin de la retraite

Point de vue en hauteur au niveau de la montée de la rue des Douves. Il suffit de se rendre au jardin de la Retraite pour observer le peloton.

Vue sur la Rue des Douves observable du Jardin de la Retraite © Radio France - Gauthier Hascoët

4 - La place de la Tourbie

Au niveau du parking de la Tourbie, à côté du lycée Le Likès, on pourra regarder les coureurs pendant leur effort pour monter la Rue des Douves. Ils devront freiner avant de tourner vers la rue de Kerfeunteun. Un point de vue en hauteur, parfait pour photographier les cyclistes.

Parking de la Tourbie, vue sur la montée de la Rue des Douves et le virage vers Rue de Kerfeunteun © Radio France - Gauthier Hascoët

5 - La place Charles de Gaulle

Ici, vous aurez un espace libre à l'Eglise de Kerfeunteun pour apercevoir le peloton de très près. Les coureurs devraient logiquement ralentir un peu dans ce virage, mais ils auront une bonne allure car la rue est en descente.

Vu sur le virage Avenue de la France Libre de l'Eglise de Kerfeunteun au niveau de la Place Charles de Gaulle © Radio France - Gauthier Hascoët