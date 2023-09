EN IMAGES - Traversées Tatihou : 6.000 festivaliers ont participé à la 29e édition du festival

La 29e édition des Traversées Tatihou s'achève ce dimanche 3 septembre. Depuis mardi 29 août, près de 6.000 festivaliers ont participé au festival et profité des 25 concerts et spectacles sur l'île de Tatihou et dans le Val de Saire . Et comme le veut la tradition, des centaines de personnes ont relié chaque jour Saint-Vaast-la-Hougue à l'île de Tatihou à pied à la faveur des grandes marées. Samedi 2 septembre, avant-dernier jour du festival, ils étaient encore très nombreux à parcourir ces près de 2km au beau milieu des parcs à huîtres.

Pour parcourir les 2km qui séparent Saint-Vaast-la-Hougue de Tatihou, mieux vaut avoir prévu les chaussures de pêche, les bottes ou les sandales de plage. © Radio France - Marie-Astrid Guégan

Chaussures de pêche, bottes, méduses ou pieds nus

C'est aussi une première pour Simon, qui n'était jamais venu dans le Cotentin avant. Mais lui n'a pas prévu les chaussures adaptées, il fait donc la traversée pieds nus. "Je suis venu pour le cadre, je n'ai pas du tout écouté la musique", avoue Simon qui se laisse surprendre par l'expérience. "C'est un moment unique, trop magique, j'adore", confirme Elina. Après une première participation en 2020, cette Caennaise a voulu revenir, charmée par le paysage : "Il y a des super belles couleurs : du vert, du bleu, du gris. C'est très normand en fait !"

Malgré la marée basse, certains endroits sont encore immergés, quand certains enlèvent les chaussures, d'autres ont la chance d'avoir des porteurs ! © Radio France - Marie-Astrid Guégan

Au pied de la promenade de Bridport, près du port de Saint-Vaast-la-Hougue, les festivaliers commencent par s'équiper. "On met des chaussures qui peuvent aller dans l'eau, des chaussures de pêche, parce qu'on va probablement avoir de l'eau jusqu'aux genoux, décrit Catherine venue de Dieppe, et puis après avoir marché dans l'eau au milieu de nul part on va aller écouter un concert. C'est magique ! Ça faisait très longtemps que je voulais le faire".

"L'impression d'être dans un autre monde"

À mi-parcours, un petit obstacle : "Il y a une petite rivière à traverser donc si on n'a pas anticipé avec des petites chaussures on va se faire mal aux pieds", décrit Pascal, heureux d'avoir opté pour des Crocs, des sabots en plastique, tandis que ses amis doivent enlever leurs baskets. Il finira par aider sa femme à traverser en la portant sur le dos. Ce Manchois, habitué des Traversées, continue d'être émerveillé par la balade : "On a l'impression d'être dans un autre monde !"

Après une petite demi-heure de traversée, photo de rigueur devant les fanions qui ont accompagné la traversée d'ouverture mercredi 30 août. © Radio France - Marie-Astrid Guégan

Un flot ininterrompu de festivaliers avance dans l'estran en direction de l'île dans une ambiance bon enfant : "On est très nombreux donc c'est vrai que ça a un côté pèlerinage très sympa. Les gens se parlent facilement", détaille Aude, venue en famille avec ses trois enfants. À l'arrivée sur l'île de Tatihou après une petite demi-heure de marche, la récompense c'est un concert. Samedi 2 septembre, le groupe SkeeQ a fait résonner sa musique d'inspiration scandinave sous le chapiteau, suivi du chanteur breton Denez Prigent.

Avant le chanteur breton Denez Prigent, le groupe SkeeQ a fait résonner sa musique d'inspiration scandinave sous le chapiteau de l'île de Tatihou. © Radio France - Marie-Astrid Guégan

Au programme du dernier jour du festival, ce dimanche 3 septembre, trois concerts en plein air dans les jardins de l’île : des polyphonies occitanes, des chansons françaises métissées et une accordéoniste belge. Les organisateurs donnent déjà rendez-vous dans un an pour les 30 ans du festival, du 19 au 25 août 2024.