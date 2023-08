EN IMAGES : un abri anti aérien de la seconde guerre mondiale se visite à Saint-Etienne

Vous passez peut-être à côté sans le remarquer : sous une grande trappe en métal, à l'un des angles de la place Villeboeuf à Saint-Etienne, se trouve un abri anti aérien datant de la seconde guerre mondiale. Selon toute vraisemblance il y en avait même quatre sous cette place, dont deux qui étaient à l'époque réquisitionnés et utilisés par les Allemands.

Aujourd'hui, cet abri découvert lors de travaux en 2018, se visite chaque premier mercredi du mois pendant la période estivale .

Il ne faut pas imaginer un bunker, mais plutôt un tunnel voûté : "Il fait 1,20 mètre de large, une hauteur d'homme, avec des murs en béton de scorie de 25cm d'épaisseur et 20cm de terre par-dessus", explique Eric Félices, guide. Une construction qui permettait de se protéger des conséquences d'un bombardement, mais pas d'un bombardement direct : "Une bombe qui serait tomber directement dessus, perçait l'abri et blessait ou tuait les personnes à l'intérieur".

L'abri de la place Villeboeuf a été bouché à son extrémité © Radio France - Aurélie Jacquand

Une centaine de personnes pouvaient se réfugier dans un tel abri en cas d'alerte aérienne. "Il faut imaginer des caillebotis au sol et puis du petit matériel comme des pioches, des haches, en cas d'effondrement. Il y avait aussi un chef et un adjoint par abri. Il y avait l'électricité et donc la lumière, l'eau et même des toilettes", précise Eric Félicès.

Les abri anti aérien étaient équipés de banc fixés dans les murs © Radio France - Aurélie Jacquand

Ces abris avaient été voulus par « la défense passive », une administration de l’Etat français créée pour protéger les habitants des bombardements. Mais malgré leurs présences sous quasiment chaque place de la ville de Saint-Etienne, le bombardement de la ville le 26 mai 1944 avait fait plus de 1 000 morts.