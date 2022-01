EN IMAGES - Un air de Japon à Javron-les-Chapelles grâce à l'association EYN

Javron-les-Chapelles ou Japon les Chapelles ? La question méritait d'être posée ce week-end. L'association EYN, une nouvelle association dédiée à la culture japonaise, à l'art et à l'écologie, a lancé ses activités. Le premier cours était dédié à la confection de mochi japonais, un plat à base de riz gluant.

Et les visiteurs étaient ravis "C'est tout ce qu'on cherche en ce moment, explique ce père de famille, venu avec ses trois enfants. De l'authenticité, qu'on partage autour de choses qu'on ne connaît pas trop, qu'on n'a pas l'habitude de faire."

Des outils faits maison

À l'origine de l'association, Clara, rouennaise d'origine, et Yui, né au Japon. Ce dernier a d'ailleurs lui-même fabriqué le Usu (le mortier) et le Kiné (le marteau), qui servent à frapper le riz pour en faire du riz gluant. "Dans un premier temps, c'était pour montrer à notre fille comment on fait les mochi, puis on s'est dit pourquoi pas le partager à d'autres ?" explique le couple.

Chacun leur tour, les inscrits à l'activité ont pu frapper la pâte avec le mortier. "Quand on est énervé, ça doit être agréable, ça défoule ", rit Laurette, très curieuse de la fabrication des mochi. Ensuite, la pâte de riz sera roulée avec de la fécule de maïs en boule. Les mochi peuvent se manger en plat salé ou sucré.

Chacun leur tour, les participants ont pu frapper la pâte avec vigueur. © Radio France - Juliette Mylle

Des Normands arrivés un peu par hasard en Mayenne

Les deux créateurs de l'association, Clara et Yui, sont arrivés un peu par hasard en Mayenne. Ils habitaient à Rouen avec leur fille quand l'incendie de l'usine Lubrizol, en 2019, a tout chamboulé. "C'est un choc de se réveiller avec un énorme nuage noir au dessus de sa tête sans savoir ce qu'on est en train de respirer, explique Clara. On avait notre fille qui avait seulement deux ans à l'époque. On voulait vraiment pas prendre le moindre risque pour sa santé. Il est parti le jour même avec une petite valise et tout s'est fait dans la foulée."

à lire aussi Mise en examen de Lubrizol : les associations se réjouissent, Lubrizol conteste

Le rêve de ce couple

Mais où s'installer quand on prend une décision si soudaine ? Le couple a finalement atterri à Gesvres, en Mayenne. Ils y ont vécu deux ans dans une yourte ."On adore la Mayenne, explique Yui, On est dans la nature. " Depuis des années, le couple voulait lancer une association sur la culture japonaise, l'art et l'écologie.

Le couple a aménagé la grange pour leurs activités. © Radio France - Juliette Mylle

Les deux tourtereaux ont donc acheté ce corps de ferme en octobre à Javron-les-Chapelles et ils se sont lancés. "L'idée, c'est d'avoir un écrin de nature où les gens puissent venir découvrir plein de choses." développe Clara. En tout cas, le premier atelier était un succès. Les deux cours, du samedi et du dimanche, étaient pleins. Plus de 40 personnes sont venus apprendre ce plat typiquement japonais, en plein milieu de la campagne mayennaise. Par la suite, Clara et Yui aimeraient aménager des chambres d'hôtes, et créer une salle de concert dans la grange.