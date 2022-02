EN IMAGES - un appel aux dons pour rénover un vieux moulin de L'Île-d'Olonne en Vendée

Il est de ces lieux symboliques qui ne laissent pas insensibles les passionnés d'histoire. Dans le pays des Olonnes sur la côte vendéenne, le moulin de Gueffard en fait partie. Situé à l'entrée du bourg de L'Île-d'Olonne, le bâtiment date probablement du 16e siècle et aurait bien besoin de quelques travaux. C'est dans cette optique qu'une association locale, Sauvegarde du Moulin et du Patrimoine Islais, lance un appel aux dons, une souscription publique afin d'aider à la rénovation du moulin, le plus ancien encore en état dans toute la région des pays d'Olonne.

Un engouement local

L'opération permettra notamment de financer la reconstruction des quatre ailes du moulin, aujourd'hui disparues. Elle permettra également de rénover les différentes façades de la tour, éprouvées par les failles et les siècles qui s'écoulent. Dans un deuxième temps, les travaux devraient aboutir sur la création d'un observatoire à l'intérieur du moulin pour observer la faune locale et le paysage des environs. Le moulin de Gueffard offre en effet une vue imprenable sur L'Île-d'Olonne, mais aussi sur les marais et les communes alentours.

Vue sur le moulin de Gueffard, depuis les marais. © Radio France - Marius Delaunay

Racheté en 2002 par la mairie de L'Île-d'Olonne à un particulier, le moulin n'avait plus de réelle utilité depuis les années 1930. Il a donc progressivement été laissé à l'abandon. Lancée en 2016, l'association "Sauvegarde du Moulin et du Patrimoine Islais" s'est donc créée dans le but de lui redonner des ailes, dans tous les sens du terme, avec l'appui de la municipalité. Un toit provisoire a d'abord été installé pour limiter les dégâts. Et après des années de combat, les travaux de rénovation devraient enfin commencer, "une belle fierté" pour François Cassan, le président de l'association.

Vue aérienne du moulin de Gueffard au début du 20e siècle. - Association Sauvegarde du Moulin et du Patrimoine Islais

Déjà 12 000 euros de donations

Parmi les donateurs, beaucoup de particuliers de la région, mais aussi des personnes habitant à Paris, Angers ou même en Belgique. Deux entreprises ont également participé à l'œuvre, dont un camping des environs, preuve de l'attachement au patrimoine local. Près de 12 000 euros ont déjà été récoltés par l'association. Elle espère maintenant atteindre la barre des 15 000 euros, voire même plus.

Pour faire un don, vous pouvez adresser directement la dotation à la mairie de L'Île-d'Olonne, à l'ordre de "Sauvegarde du Moulin et du Patrimoine Islais". Il est également possible d'apporter sa contribution en ligne via le site Hello Asso.