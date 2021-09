EN IMAGES - Un atelier à la découverte des champignons en forêt à Liffré, près de Rennes

L'automne arrive et cela donne à certains des envies de balades en forêt et de cueillette de champignons. La société mycologique de Rennes organisait dimanche 19 septembre une sortie dans la forêt à Liffré, près de Rennes, à la découverte des champignons. Il suffit de s'équiper de bottes et d'un panier. "Les sacs plastiques, on est allergiques, lance Pascal Peuch, le président de l'association, en introduction, devant une vingtaine de participants. À l'intérieur, les champignons entrent rapidement en décomposition."

De plus en plus de citadins en quête de nature

Il est conseillé de ramasser le champignon en entier, y compris son pied afin de pouvoir mieux l'identifier. Et pour cela il faut un couteau solide : "J'ai essayé d'enlever le champignon avec son pied mais j'ai cassé mon couteau, confie Arthur, qui participe pour la première fois à l'atelier. Je vais continuer la ballade en observant !" Comme Arthur, Aysel est une ingénieure en informatique. Cette maman a quitté Paris pendant la crise sanitaire, l'association accueille de plus en plus de nouveaux adhérents. "Quand on se promène, on ne sait jamais ce qu'il y a autour de nous, et je trouve ça dommage. Je suis devant un écran toute la journée, et puis je vis en ville, j'ai envie de me rapprocher de la nature et d'aller à la campagne, mais ça c'est dans un deuxième temps."

Pascal Peuch, le président de la société mycologique de Rennes, observe les champignons à l'aide de sa loupe. © Radio France - Maxime Glorieux

Les explications de Pascal Peuch s'enchaînent et les participants découvrent en deux heures une diversité impressionnante de champignons. "Ils sont fabriqués où les spores ? Sur les lames ! Pourquoi des lames ? Pour augmenter la production de spores. Pourquoi il y a un chapeau ? Pour protéger les lames de la pluie !" Armé de sa loupe, notre guide n'hésite pas à goûter les champignons. "Goûter, ça ne veut pas dire manger, si on en met un petit bout dans la bouche, on recrache. Donc on vérifie si c'est amer ou piquant, souvent l'amertume permet de repérer l'espèce." Attention, il est déconseillé de se lancer seul dans la cueillette des champignons, il faut notamment veiller aux jours de chasse, qui a commencé le dimanche 19 septembre en Bretagne.

Les conseils pour repérer les champignons toxiques

Il est important d'avoir une connaissance des espèces comestibles. "Dans les statistiques des centres antipoison, il y a beaucoup d'anciens parmi les personnes intoxiquées, des gens qui pensent connaître les espèces toxiques." Il faut faire vérifier sa récolte, notamment auprès des pharmaciens. _"_Une amanite, un champignon mortel, se reconnait facilement à la volve au bas du pied, si on a coupé le champignon au couteau sans sortir le pied, on risque de se tromper !" La société mycologique de Rennes organise régulièrement des initiations, la prochaine aura lieu le dimanche 26 septembre à l'Étang de Trémelin, à l'ouest de Rennes.

Une vingtaine de participants ont suivi la visite, divisés en groupes. © Radio France - Maxime Glorieux