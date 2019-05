EN IMAGES - Un baptême en haka pour la course de pirogues polynésiennes Vendée Va'a aux Sables-d'Olonne

La Vendée Va'a, une course de pirogues inspirée de sa grande soeur polynésienne réputée "la plus dure au monde", s'élance ce jeudi pour 128 km en mer à la force des bras. Deux pirogues des équipes venues des îles de Polynésie française ont été baptisées mardi aux Sables.

Vendée, France

C'est la course à la rame réputée la plus dure du monde ! La Vendée Va'a, dixième édition, s'élance ce jeudi matin des Sables-d'Olonne. Une course de pirogues à six rameurs, 128 km en pleine mer à la force des bras, le tout en trois étapes jusqu'à samedi.

Le baptème permet d'affronter l'océan avec une protection pour les rameurs"

- Un des rameurs polynésiens

C'est la réplique d'une course organisée chaque année dans l'archipel de Tahiti en Polynésie française : "C'est l'équivalent du Tour de France là-bas", assure Philippe Vallée, directeur de la course vendéenne. Sur les 18 équipes en lice, deux sont polynésiennes, venues spécialement en Vendée pour l'occasion. Leurs pirogues ont été baptisées et bénies mardi sur la grande plage, dans la tradition polynésienne.

Deux équipes sont venues de Polynésie française pour la Vendée Va'a. © Radio France - Marc Bertrand

Chacun des bateaux a été baptisé d'un nom au sticker autocollant. © Radio France - Marc Bertrand

Des lianes et des feuilles sont disposées sur la pirogue avant son baptème. © Radio France - Marc Bertrand

La cérémonie de bénédiction des pirogues. © Radio France - Marc Bertrand

Le prêtre de l'église des Sables y est aussi allé de sa bénédiction. © Radio France - Marc Bertrand