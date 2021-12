PHOTOS - Un bunker découvert à Châlons-en-Champagne

Le passé militaire de Châlons-en-Champagne refait surface. Ce bunker découvert par hasard cet été près de la gare est introuvable dans les archives de la mairie. Les visites seront autorisées dès janvier 2022.

Pascaline Watier découvre encore de nouveaux papiers © Radio France - Etienne Cholez

Cet été, la Mairie de Châlons reçoit un coup de téléphone :"Un employé de la SNCF nous a appelé pour savoir si ce bunker était connu de nos services, rembobine Pascaline Watier, en charge de l'animation du Patrimoine à Châlons-en-Champagne. Il s'avérait que non !" Le bunker qui date des années 40 n'apparaît dans aucune archive, "nous avons fait une demande auprès des archives militaires et de La Poste".

Les traces du passé sur les murs

D'après Pascaline Watier, ce bunker est dit de "défense passive", autrement dit, il servait à passer des télécommunications secrètes. "On ne sait pas qui l'a utilisé, ni quand." Mais il a une spécificité : "On sait qu'il est relié à un bunker gare de l'Est à Paris et à un autre à Strasbourg."

"16 Février 1946" et en dessous un cavalier indiquant sûrement la direction vers Strasbourg © Radio France - Etienne Cholez

A l'intérieur il y a encore la machine qui servait à transmettre les messages ainsi qu'un système "sûrement manuel" pour faire circuler l'air. "C'est une pépite !" ne cesse de répéter Pascaline Wautier. Sur les murs, il y a même des dessins, des dates, ainsi que des mesures annotées du mot "inondation". Il faut d'ailleurs un peu se mouiller les pieds pour pénétrer à l'intérieur du bunker.

Le public autorisé dès janvier

Les visites seront autorisées au public dès janvier. "Tout le monde est très curieux de ce genre de choses et il aura une valeur éducative pour les écoliers, annonce Pascaline Wautier. L'an prochain, il sera ouvert les vendredis midi et les deuxièmes samedis et dimanches de chaque mois."

Une pièce encore inondée, l'échelle sur la droite arrive sur la rue © Radio France - Etienne Cholez

La mairie de Châlons-en-Champagne annoncera bientôt tous les détails pour démarrer les visites.

La machine pour faire circuler l'air dans le bunker © Radio France - Etienne Cholez