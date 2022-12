EN IMAGES - Un Castelroussin à l'inauguration de l'exposition Johnny Hallyday de Bruxelles

Il a fallu se lever très tôt, le mardi 20 décembre, pour pouvoir assister à l'inauguration d'une exposition consacrée à Johnny Hallyday à Bruxelles, mais Daniel Leblanc s'en fiche. Ce Castelroussin, postier de profession, est surtout fan du rockeur depuis plus de 50 ans. "Johnny c'est une religion, c'est ma raison de vivre" témoigne ce sexagénaire, encore ému de sa visite.

ⓘ Publicité

"Ça vous prend aux tripes"

La date était marquée depuis longtemps dans son calendrier : en tant que membre du fan club officiel de Johnny, Daniel Leblanc avait une invitation pour cette inauguration. La veille, lundi 19 décembre dernier, il s'est rendu en voiture à Paris, afin d'être au rendez-vous le 20 au matin, pour prendre le bus en compagnie des autres fans.

L'affiche de l'exposition consacrée Johnny Hallyday à Bruxelles. - Daniel Leblanc

A leur arrivée à Bruxelles, c'est une immense affiche avec l'ombre du chanteur qui les accueille. Et dès les portes franchies "ça vous prend aux tripes" témoigne le castelroussin. "J'ai eu les larmes aux yeux, on aurait dit que Johnny Hallyday était présent".

L'exposition, voulue par Laetitia Hallyday et d'un budget de 12 millions d'euros, rassemble des objets des mille et une vies du chanteur : de sa chambre d'ado à Paris à sa dernière maison à Marne-la-Coquette, en passant par ses costumes de scène, ses motos, ses trophées, tout y est.

L'exposition recrée des pièces iconiques de la vie de Johnny Hallyday. - Daniel Leblanc

Plusieurs motos ayant appartenu à Johnny Hallyday sont exposées. - Daniel Leblanc

Une visite en exclusivité, et en compagnie de proches, voire très proches du chanteur : sa veuve, Laetitia Hallyday, était présente. Et Daniel Leblanc a pu échanger quelques mots avec elle. "Je lui ai donné mon avis sur l'exposition, car elle voulait savoir si ça correspondant à ce qu'on a vécu, nous les fans, avec Johnny". La réponse est mille fois oui pour le facteur indrien, ravi d'avoir pu assister à cette inauguration .

Et Daniel Leblanc en est sûr : il reviendra visiter l'exposition lorsqu'elle arrivera à Paris, en janvier 2024. Il envisage même de proposer certains objets de sa collection personnelle pour l'enrichir.

En attendant, "Johnny Hallyday - L'exposition" est installée à Bruxelles jusqu'au 15 juin 2023.