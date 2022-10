EN IMAGES - Un complexe de loisirs 100% années 80 ouvre ses portes à Chevigny-Saint-Sauveur

Si vous êtes nostalgique des années 80 ou triste de ne pas avoir connu cette époque… cet endroit est fait pour vous. Installé au 5 rue Nicolas-de-Condorcet à Chevigny-Saint-Sauveur, le complexe de loisirs La Pièce Unique Dijon a ouvert ses portes au public ce jeudi 27 octobre. A l'intérieur, une grande piste pour faire du patin à roulettes, le tout dans une ambiance très disco. Ici, on patine en musique (des années 80 bien sûr) et sous une boule à facettes.

Petits et grands découvrent (ou redécouvrent) le patin à roulettes © Radio France - Charlotte Schuhmacher

La piste de roller disco est installée au milieu de ce complexe de plus de 1.000 m2 © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Un bar à boissons mais aussi à céréales et à glaces est installé dans le complexe © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Des bornes d'arcade et une boutique de jeux

Mais La Pièce Unique Dijon, ce n'est pas seulement une piste de roller disco. On y trouve des bornes d'arcade, une boutique de jeux, vêtements et patins ainsi que des coins cosy aménagés en clin d'œil à deux séries cultes des années 90 : les Simpson et Friends.

Si on n'a pas envie de chausser les patins... on peut toujours jouer sur les bordes d'arcade © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Après l'effort, on peut se reposer dans le canapé des Simpson... © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Une boutique de souvenirs est installée dans le complexe : on y trouve des jeux, des vêtements vintage et même de la nourriture © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Sur place, on peut même acheter ses patins ! © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Rendez-vous au 5, rue Nicolas-de-Condorcet à Chevigny-Saint-Sauveur. Le complexe est ouvert de 14h à 22h le mardi et le jeudi, de 14h à minuit le vendredi, de 10h00 à minuit le samedi et de 14h00 à 20h00 le dimanche.